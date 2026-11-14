メッシが代表引退のアルゼンチン、ウルグアイに敗戦「弱点を露呈させた」1ゴールのJ・アルバレスは奮起を誓う

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】アルゼンチン代表とウルグアイ代表の試合が行われた。

広告

アルゼンチン代表とウルグアイ代表の試合が行われた。

今夏のFIFAワールドカップで準優勝となったアルゼンチン代表は、国際親善試合でウルグアイ代表と対戦。アルゼンチンは1-2でウルグアイに敗れた。

前回の活動をもってFWリオネル・メッシが代表を引退していたなか、黒星を喫した。『TyC Sports』は、ウルグアイ代表の攻撃を評価しつつ、「2ゴールはいずれも空中戦によるもので、アルゼンチン代表の守備の弱点を露呈させた」とした。

ウルグアイ代表はクロスボールからオウンゴールを誘発すると、すぐさまマクシミリアーノ・アラウホのヘディング弾で追加点を決めた。アルゼンチンは73分にFWフリアン・アルバレスが1点を返すも、逆転できなかった。

広告 広告

アルバレスは「悔しい」と試合を振り返った。

Related Topics

「重要な試合だったし、勝ちたかった。結果はともかく、良いプレーもあった。改善すべき点は常にある。監督の望むことはほぼできた。次の試合もある。若い選手が多い新時代だ。先人たちが築き上げてきた功績を受け継ぐために、努力を続けなければならない」

「監督もそう言っていました。（ニコラス）オタメンディやレオ（メッシ）のような選手がチームを去り、それには様々な意味合いがある。しかし、私たちはここにいて、彼らが教えてくれたように、このユニフォームを着て、これまでと同じように戦い続ける。監督は今も私たちと共にいる。私たちは努力を続け、さらなる高みを目指す」

広告

「私たちは、長年にわたり代表チームに多大な貢献をし、輝かしいキャリアを築いてきた選手たちと共に学び、成長してきた。彼らもまた、非常に困難な時期を経験してきた。私たちは彼らに倣い、模範を示そうと努めている。若い選手たちにも、これまで私たちに大きな恩恵をもたらしてきたその道を歩んでほしいと願っている。私たちはその道を歩み続けなければいけない」

アルゼ​ンチンは​17日にホームでコスタリカ​代表と対戦する。