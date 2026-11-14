ドゥエ、試合中に前歯が曲がる大ケガ「ぐらついている」フランス代表陣営は判定に不満か

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【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表FWデジレ・ドゥエの歯が曲がってしまった。

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パリ・サンジェルマン（リーグ・アン）のフランス代表FWデジレ・ドゥエの歯が曲がってしまった。

フランス代表は12日にUEFAネーションズリーグでイタリア代表と対戦した。フランス代表は開始10分にマイケル・オリーセのゴールで先制に成功するも、その後に3失点を喫して1-3で逆転負けした。

ドゥエは試合に出場して果敢な仕掛けなどからチャンスを作っていたが、後半にイタリア代表ダヴィデ・フラッテージの肘が顔面に激突。衝撃で前歯が曲がってしまう重傷を負った。フラッテージにはイエローカードが出された。

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は険しい表情で「歯がぐらついているんだと思う」と、ドゥエの容態を明かした。『RMC SPORT』が伝えた。

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同メディアは「このファウルの結果は重大で、口から出血していたデジレ・ドゥエは10分も経たないうちにセニー・マユルと交代した。しかし、フランス陣営の主な不満は、審判の寛大さとVARの不在にあった。試合後、フランス代表のコーチ陣は審判の判定について不満を述べなかったが、フランス代表団によれば、ダヴィデ・フラッテージのファウルはレッドカードに値するものだった」として、判定に疑問を呈した。

次の試合 FRA UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 TUR 視聴する

なお、フランス代表は16日にトルコ代表と対戦するが、ドゥエの出場は不透明だという。

21歳のドゥエはここまでフランス代表で、20試合4ゴールを記録している。