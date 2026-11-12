スペイン代表監督、ヤマル欠場への疑念の声に怒り「無知な立場から発言するのは残念。我慢できない」

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【欧州・海外サッカー ニュース】FWラミン・ヤマルとFWミケル・オヤルサバルがスペイン代表vsチェコ代表戦を欠場する。

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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、FWラミン・ヤマルについて言及した。

FIFAワールドカップ2026王者のスペインがUEFAネーションズリーグ2026/27を戦う。12日にアウェイでチェコ代表と、15日にはマドリードのメトロポリターノでイングランド代表と対戦する。

同大会の制覇にも期待がかかるなか、バルセロナ（ラ・リーガ）FWラミン・ヤマルと、レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）FWミケル・オヤルサバルが、ケガでチェコ代表を欠場することになった。なお、2試合目の出場についても不透明となっている。

これらの報道を受けて、デ・ラ・フエンテ監督は激怒。メディアなどでは、バルセロナに所属し、エースとして活躍するヤマルのための優遇措置なのではないかという憶測まで飛び出したなか、「私を最も傷つけるのは、ウソ、厳密さの欠如、真実の欠如、そして捏造だ。真実を知る唯一の方法だから、私はすべてを話した。人を欺いたりウソをついたりしようとする人間は我慢できない」と怒りをあらわにした。『マルカ』が伝えた。

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「ラミンはひざに炎症を起こしているんだ。医療スタッフが彼を診察し、今回の遠征を避けるため、彼が自宅に留まりクラブでトレーニングするほうが良いと判断した。無知な立場から発言するのは残念で遺憾だ。だからこそ、私はこの件について説明するためにここにいる」

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指揮官はスペインサッカー連盟（RFEF）がバルセロナと密に連絡を取り合って決めたものだと説明。選手のコンディションを第一に考えたとした。

「私は物事を明確にするためにここにいるので、外部からのメッセージは気にしていない。人々は現実とは何の関係もない議論を作り出している。ラミンに特別な権利はない。他のどの選手に対しても同じことをしただろう」

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19歳のヤマルはスペイン代表でここまで公式戦37試合11得点を記録している。