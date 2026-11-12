トゥヘル監督、2028年ユーロまではイングランド代表を指揮する意向「やり残したことがあるんだ」

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【欧州・海外サッカー ニュース】イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が今後について語った。

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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が今後について語った。

これまでパリ・サンジェルマンやチェルシー、バイエルン・ミュンヘンといった名門クラブを率いたトゥヘル監督は、2024年10月にイングランド代表の監督に就任した。

今年2月には2年契約に延長したなか、今夏のFIFAワールドカップでは3位の成績を収めた。一方で、指揮官自身はクラブシーンへの復帰欲も見せていた。

過去にはプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドからの関心も噂され、同クラブは現在マイケル・キャリック監督が解任される見通し。後任についてトゥヘルへ話がおよぶと、「契約解除条項はなく、そのつもりもない」と、いますぐ赤い悪魔を率いる可能性を否定した。『ESPN』が伝えた。

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「契約書にサインしたし、ユーロまで残ってほしいと。ユーロで活躍したい。やり残したことがあるんだ」

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EURO（ユーロ）2028年までイングランド代表として戦うつもりだと口にした。また、契約満了後の残留を含め「あらゆる可能性にオープン」だとしている。

「選手たちも大好きだし、スタッフも大好きだ。それに、私を信頼してくれて、私たちのやり方に満足してくれる上司もいる。だから、本当に恵まれているよ」

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「とても感謝している。良い状態だし、私自身も良い状態だ。選手たちも大好きで、選手たちやチームが恋しいし、1年間で自分が関わっていない50試合が恋しい」

「ネーションズリーグで優勝したいし、ユーロでもプレーして優勝を目指したいんだ」

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イングランド代表は11月のUEFAネーションズリーグで、クロアチアとスペインと戦う。