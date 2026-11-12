韓国代表、ソン·フンミンら不仲説の5選手が連名で声明を発表「選手たちの声をそのまま伝える」

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【欧州・海外サッカー ニュース】韓国代表が12日に声明文を発表した。

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韓国代表が12日に声明文を発表した。

現在、11月のインターナショナルウィークで中東遠征に出ている韓国代表。13日にサウジアラビア代表と、同月17日にカタール代表と対戦する。

そんななか、大韓サッカー協会（KFA）は代表メンバーのソン·フンミン、イ·ジェソン、キム·ミンジェ、ファン·インボム、ファン·ヒチャンらが協会に提出したという声明文を公表。

同選手たちの間では、一部で不仲説などが報じられていたなか「選手たちの声をそのまま伝えるため、原文のまま掲載します」とした。

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「まず、最近の代表チームに関する様々な報道で、国民の皆様とサッカーファンの皆様にご心配をおかけしたことを申し訳なく思います。私たちは今回の招集で一緒に集まり、代表チームに関するお互いの考えを率直に交わしました。 これまで十分に話せなかった部分を直接聞いてまた説明しながらお互いの立場をよりよく理解することができました」

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「何より私たち皆が同じ気持ちだということを再確認しました。 しばらく停滞している大韓民国のサッカーが今よりさらに発展しなければならず、歴史と地位にふさわしい競技力と成績で国民の皆様の応援に報いるべきだということです。 当然、その気持ちは以前にも同じだったし、今も変わりません」

「前回のワールドカップで国民の皆様に失望を与えた後悔と残念さは今も私たち皆に残っており、同じことを繰り返さないためには何が変わらなければならないのかがその悩みの出発点でした」

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「はっきり申し上げたいのは、私たち代表チームの選手たちが特定の選手との個人的な葛藤や特定事案に対する利害関係から始まったのではなく、代表チームがより良くならなければならないという共通した問題意識から出発したという点です。 また、引退を条件に特定の要求を貫こうとしたということは全く事実ではありません」

「これまで関連報道に逐一反応しなかったのは、代表チームに関する問題はまず内部で十分に話し合って解決していくのが正しいと考えたからです。 事実と違って知られている部分も多くありましたが、それぞれ所属チームで活動しながらお互いに直接会うことが難しい状況で十分な対話なしに個別に立場を明らかにすることはむしろまた別の誤解を生む恐れがあると判断しました。 何より代表チームがより良くなることを願う気持ちから始まった議論が確認されていない噂に拡大し、選手の間の葛藤に映り、その本来の趣旨が明らかになることを望みませんでした」

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「これからは不必要な論議を後にして、これから一緒に作っていく代表チームに集中しようと思います。 私たちは長い間、韓国サッカーのために一緒に走ってきましたし、これからも同じ目標に向かって進んでいく仲間です」

声明文は「次のアジアカップまで与えられた時間をもっと徹底的に準備する機会にします。 協会ともより緊密に疎通し、前大会での残念さと後悔が繰り返されないようにします」としつつ、「国民の皆様が期待されるのは、私たちの説明より競技場でお見せする真心と良い競技力だということをよく知っています。 今回の強化試合でも心を一つにして最善を尽くし、韓国サッカーの歴史と地位にふさわしい競技力と姿勢で皆様の激励と応援にお応えします」と、締めくくられた。