高まるヘディング規制の動き…イギリスの議員が回数削減に向けた法案を提出「神経変性疾患のリスク増加」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ヘディング規制の動きが強まっている。

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イギリスの国会議員が驚きの法案を提出した。

イギリスの労働党の議員であるグラハム・モリス氏は10日、選手が練習中にヘディングできる回数を減らすための措置を政府に求める動議を、イギリス議会に提出したと、『BBC』が報じた。

サッカーなかで重要なアクションであるヘディング。攻守において試合中に何度も見られるプレーだが、頭部は強い衝撃を受けるため、サッカー選手は一般人口に比べて神経変性疾患で死亡する確率が3.5倍高いという研究データもあるという。

そんななか、モリス氏は選手の脳の健康を守る必要性を「重要な公衆衛生および選手福祉の問題」と表現して、言葉を続けた。

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「特にサッカーのヘディングによる頭部への繰り返しの衝撃と神経変性疾患のリスク増加との関連性を示す、増え続ける証拠について人々の意識を高めることです」

「予防、教育、そして選手の保護において、より積極的な役割を果たす」

モリス氏の動議は、慈善団体「ヘッド・セーフ・フットボール」が9月に提出した全国的な請願を支持するものであり、政府に対し以下の措置を講じるよう求めている。

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・サッカーのトレーニングにおける反復的なヘディングに法的制限を設ける

・医療専門家、選手代表、キャンペーン団体、サッカー当局などが参加する部門横断的なタスクフォースを設置し、「強制力のあるヘディング対策」を策定する。

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・慢性外傷性脳症（CTE）を公衆衛生上の懸念事項として認識する。

・選手の脳の健康を守るための国家行動計画を作成する

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・学校教育や体育の国家カリキュラムなどを通じて、ヘディングに伴うリスクに関する教育と意識向上を図る。

なお、イングランドサッカー協会は、11歳以下の子どもたちが出場するサッカーの試合において、意図的なヘディングを段階的に廃止。また、アマチュアレベルでは、トレーニング中のヘディング回数を週10回以下に制限することを推奨する指針も発表されているなど、ヘディングを規制する動きは強まっている。

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イングランドサッカー協会は「サッカーにおけるヘディングと長期的な脳の健康との関連性については、現在も科学的・医学的研究が続けられていますが、私たちは常に、サッカーの安全性を向上させるための取り組みの最前線に立ってきた」としている。