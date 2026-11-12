三笘薫が復帰間近か…「彼が最高の状態に戻れば」「ドリブルが予測不可能」ブライトン監督と同僚が信頼語る

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【欧州・海外サッカー ニュース】ブライトン（プレミアリーグ）のMF三笘薫の復帰時期は？

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ブライトン（プレミアリーグ）の三笘薫が復帰に近づいているようだ。

三笘はこれまでブライトンで公式戦135試合出場、27ゴール21アシストを記録してきた。しかし昨年5月にハムストリングを負傷して離脱を強いられると、日本代表として出場が期待された今夏のFIFAワールドカップも招集外となり、今季も未だピッチに立てない状況が続いている。

そんな29歳の三笘が復帰に近づいている。地元メディア『Sussex World』が伝えた。

プレミアリーグのYouTubeチャンネルに出演したチームメイトのDFフェルディ・カディオグルは、練習で最も手強い相手は三笘だと断言。「ドリブルが上手い、非常に上手い。彼と対戦するのは簡単ではない」と称賛した。

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「彼はアウトサイドもインサイドもどちらも上手くこなせるから、非常に予測不可能だ。それに、足も速いからね」

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「時には彼にボールを渡すだけで、彼はどうすればいいか自分で見つけ出すんだ」

「彼はもちろん、非常に優れたサッカー選手です。練習で彼と対戦するのは、時として難しいものだ」

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ファビアン・ヒュルツェラー監督は「あと1、2週間かかるかもしれない。だから彼がいつ復帰するか、どの試合で復帰するかは断言できない。長期のケガの後には選手に忍耐強く接する必要があり、復帰が早い選手もいれば、もっと時間が必要な選手もいる」と、三笘の状態について語った。

「彼が最高の状態に戻れば、我々にとって非常に重要な存在になることは分かっている」

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ブライトンはインターナショナルウィーク明けの初戦（22日）でハル・シティと対戦する。