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【欧州・海外サッカー ニュース】アルゼンチン代表MFニコ・パスへの期待が高まっている。

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アルゼンチン代表MFニコ・パスへの期待が高まっている。

22歳のニコ・パスは、2024年8月にレアル・マドリー（ラ・リーガ）からセリエAのコモへ移籍し、今季はここまで公式戦14試合6ゴール8アシストを記録している。リーグはもちろん、UEFAチャンピオンズリーグを戦うチームをけん引している。

アルゼンチン代表としてもここまで16キャップを刻んでいるなか、10月に行われたベナン代表との試合後に、同試合をもってアルゼンチン代表から引退してFWリオネル・メッシの母親から、期待を伝えられたという。『Cadena SER』が伝えた。

パスの叔父であるファビアン・パス氏は、メッシの母親であるセリア・マリア・クッチティーニさんがパスに対して、「メッシの引退試合で、彼がロッカールームから出てきたとき、メッシの母親が泣いていました。彼は彼女を知っていたので挨拶に行くと、母親は彼の手を取り、『あなたは私の息子の後継者よ』と言いました」と明かした。ラジオ局『ラジオ・ラ・レッド』で語っている。

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ファビアン・パス氏は当時「今自分に起こったことが信じられない」と、この出来事に感銘を受けたという。

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一方で、叔父によれば、ニコ自身は「メッシの後継者」になるつもりはないというが、この言葉を胸に精進しているようだ。

「彼は誰かの後継者になることなど考えていません。ニコにとって一番素晴らしいことは、メッシに会って一緒にプレーできたことです。彼は今でも信じられないようです。それに、彼はアルゼンチンに住んでいないので、他の選手ほどプレッシャーを感じていません。ここではサッカーの捉え方が異なり、情熱も熱狂の度合いも違うので、彼は今でもとても驚いているんです」

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パスは11月の活動でもアルゼンチン代表に招集されると、18日のコスタリカ代表戦では2ゴールを記録した。