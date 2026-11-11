負傷中の上田綺世がランニングを再開！「新たな一歩を踏み出した」「サポーターから特に熱烈に待ち望まれている」

LOSCリール（リーグ・アン）のFW上田綺世が復帰に近づいている。
今夏にフェイエノールト（エールディビジ）からリールに完全移籍した上田はデビュー戦でいきなりゴールを奪うなど、ここまで公式戦6試合で3ゴールをマークする活躍を見せていた。
しかし10月のUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節アーセナル戦(0-3)で負傷すると、「足底筋膜の断裂」と報じられていた。
11月の日本代表メンバーにも招集されなかったなか、リールのクラブ公式サイトは10日に「レースを再開した」として上田がランニングを始めたと報告した。
「10月中旬から戦列を離れていた上田綺世は、徐々に回復に向かっている。LOSCのトレーニングセンターであるドメーヌ・ド・リュシャンで、ランニングを再開したばかりだ」
Related Topics
「インターナショナルウィークによる中断期間にもかかわらず、ドメーヌ・ド・リュシャンのトレーニングセンターは11月も休むことなく稼働している」
なお、リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督は「 彼にはもう少し時間をかけることにした。次の試合（11月21日のリヨン戦）には復帰できると考えている」と明かしている。
クラブ公式サイトは「回復過程において新たな一歩を踏み出した」としつつ、「強い印象を与えたリールサポーターから特に熱烈に待ち望まれている」と上田の復帰を心待ちにしてしている。