佐藤龍之介が8試合ぶり出場、バレンシアのアギーレ監督はさらなる進化求める「輝きを放っている。見ていてとても楽しいが…」

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【欧州・海外サッカー ニュース】バレンシア（ラ・リーガ）のMF佐藤龍之介が8試合ぶりに出場した。

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バレンシア（ラ・リーガ）のハビエル・アギーレ監督が、MF佐藤龍之介について語った。

バレンシアは10日にコパ・デル・レイ1回戦でタベルネス（スペイン6部）と対戦し、6-0で大勝した。

佐藤は8試合ぶりの出場を果たすと、1分に先制点につながるスルーパスを披露。その後も積極的な仕掛けなどで、チャンスを演出し、フル出場で存在感を放った。

アギーレ監督は「出番は少なかったものの、毎日練習しているのに試合に出られない選手たちに、出場時間を与えられた」として、佐藤の働きを称賛した。『as』が伝えた。

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「佐藤は、いつでも出場可能な24人の選手のうちの1人だ。彼はスピードがあり、輝きを放っている。ある日本人記者が、スペインリーグは非常に体力的に厳しいリーグだと教えてくれた。日本人選手のプレーは見ていてとても楽しいが、ボールを持っていない時の判断力にもっと磨きをかける必要がある。彼は良いプレーをした」

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スペイン『マルカ』は佐藤を評価点「7」と高評価し、バレンシア地元紙『スーペル・デポルテ』も「6.5」を与えた。

「ファーストプレーでアイマールにいいパスを送った。エネルギッシュでやる気に満ちた姿を見せている。右サイドでポジションを見失っている姿もあったが、中央に絞ることでプレーを改善していった」

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リーグ戦では出番を失っている佐藤だが、ここから出場時間を増やしていけるか。