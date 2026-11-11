レアル・オビエドの新監督ラウール「攻撃的なチームが好きだ」将来的なレアル・マドリー復帰の質問には…

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【欧州・海外サッカー ニュース】ラウール・ゴンサレス氏がレアル・オビエド（ラ・リーガ2部）の新監督に就任した。

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レアル・オビエド（ラ・リーガ2部）の新監督に就任したラウール・ゴンサレス氏が記者会見に出席した。

レアル・マドリーでは741試合に出場して323ゴールを記録するなど、ファンの記憶に残る活躍を見せたラウール氏。監督としては同クラブの下部組織で経験を重ね、Bチームであるカスティージャを5シーズン率いたが、2025年に辞任してフリーとなっていた。

レアル・オビエドはラウール氏と2028年までとなる1年半の契約を結んだことを発表したなか、記者会見を実施。「私は、ゴールを狙い、守備も心得ている、直接的で攻撃的なチームが好きだ」としつつ、柔軟な戦い方を披露していくと語った。『マルカ』が伝えた。

「あらゆるフォーメーションにオープンだし、最高の選手を起用したい」

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「我々は良いポジションを確保し、目標である1部リーグ昇格を目指して戦う」

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レアル・オビエドは、昨季に24年ぶりとなるラ・リーガ1部昇格を果たしたが、1シーズンで降格していた。現在はラ・リーガ2部で9位に位置している。

ラウール監督は「クリスマス前の試合で多くの情報が得られるだろうが、土曜日の試合が最も重要だ」と次節ジローナ戦に目を向けつつ、シーズンを「多くの戦いが待ち受けるマラソン」と表現した。

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「人々が楽しんでくれること、勇気を持って戦い、決して諦めないチームを見てほしい」

なお、記者会見では今後のレアル・マドリーでの監督業への興味を問われたが、「私はここにいる。ここでチャンスと信頼を与えられた。そして私はとても幸せだ」と明言を避けた。