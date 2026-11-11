日本代表戦にも影響？バルセロナ、ブラジル代表にハフィーニャの出場時間調整を要請か「リスクを最小限に」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ブラジル代表はFWハフィーニャは日本代表戦に出場するだろうか。

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ブラジル代表はFWハフィーニャの出場時間を管理するようだ。

ブラジル代表はシンガポールで14日に日本代表と、17日にシンガポール代表と対戦する。ハフィーニャは同2試合を戦うブラジル代表に招集されているが、所属クラブのバルセロナ（ラ・リーガ）から、出場時間の制限を要請されているようだ。

スペイン『マルカ』によれば、バルセロナはブラジルサッカー連盟（CBF）に連絡を取り、同選手のコンディションを注視してほしいとお願いした模様。ハフィーニャは直近3回の代表期間中に負傷しており、同じ過ちは繰り返したくないと考えているようだ。

ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督もバルセロナ側の要望を尊重しており、ブラジル『ge』は「スペインのクラブとスペインサッカー連盟は、ハフィーニャの出場時間を管理することで、彼が健康な状態で復帰し、代表戦で3度目の連続負傷のリスクを最小限に抑えることを目指している」とした。

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またバルセロナのハンジ・フリック監督も「私としては、ブラジル代表での彼の出場時間を少しでも調整できればうれしい」とコメントしていた。

29歳のハフィーニャはバルセロナで今季ここまで公式戦14試合19得点と、圧巻の成績を残している。

バルセロナからブラジル代表への要望は、日本代表戦にも影響を及ぼすかもしれない。