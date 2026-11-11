「全部が恋しかった」日本代表復帰の南野拓実が想いを明かす「代表に戻ることは僕にとって特別なこと」

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【欧州・海外サッカー ニュース】MF南野拓実が日本代表への想いを語った。

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日本代表に復帰したモナコ（リーグ・アン）のMF南野拓実が意気込みを語った。

南野は昨年12月に左ひざ前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱を余儀なくされた。リハビリを続ける傍ら、今夏のFIFAワールドカップではメンターとして同行し、日本代表を支えた。

その後モナコに戻ってリハビリを続け、10月15日のUEFAカンファレンスリーグ・CSKAソフィア戦で約10カ月ぶりに復帰を果たしたなか、11月のブラジル代表とパラグアイ代表戦に臨む日本代表メンバーに招集された。約1年ぶりの日本代表復帰となった。

モナコ公式はSNS上で南野の復帰に向けた歩みなどを動画で公開。「長いケガを乗り越えて、代表に戻ることは僕にとって特別なことです」と南野が想いを語った。

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「前回のW杯は出られませんでした。でも現地で仲間の試合を見ていて『自分もプレーしたい』と強く思いました」

「代表で、日本の仲間たちとプレーすることが一番恋しかったです。一緒にトレーニングをしたり、ホテルで過ごす時間も全部が恋しかった。次の代表ウィークでプレーできれば思っています」

すでに試合が開催されるシンガポールで日本代表に合流している南野。試合に出た暁には、どんな姿を披露してくれるだろうか。