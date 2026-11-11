伊東純也ら所属のゲンクがトルップ監督の解任を発表「経営陣は新たな刺激が必要だと判断した」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ベルギー1部のゲンク（ジュピラー・プロ・リーグ）がイエス・トルップ監督を解任した。

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ベルギー1部のゲンク（ジュピラー・プロ・リーグ）がイエス・トルップ監督の解任を発表した。

日本代表MF伊東純也やMF横山歩夢らが所属するゲンクはリーグ戦11試合を終えて、4勝3分4敗で7位となっている。ゲンク公式サイトは「期待するレベルではない。クラブ経営陣も、トップ争いに再び加わるために必要な、ここ数週間のチームのパフォーマンスの向上を実感できていない」として、指揮官との契約を即時解除した。

「ゲンクは野心的なクラブであり、シーズン開幕前に明確な目標を設定していた」

トルップ監督とともに、アシスタントコーチのイムレ・サビッチ氏もクラブを去るという。クラブは「メディアでの議論ではなく、意図的に内部協議を行うことを選択した。クラブはコーチングスタッフと選手たちが共に状況を好転させるあらゆる機会を与えたいと考えていた。しかし、それは実現しなかった。徹底的な評価の結果、クラブ経営陣は新たな刺激が必要だと判断した」。

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ゲンクは後任については発表しておらず、コーチを務めるピーター・バレット氏とドメニコ・オリヴィエリ氏がトレーニングセッションを指導する。

後任監督の選定作業は現在進行中で、詳細が決まり次第伝えられるようだ。