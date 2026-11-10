神経機能障害で2度倒れたムシアラ「パフォーマンスを取り戻すことは決してないかも」バイエルン名誉会長が発言

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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のウリ・ヘーネス名誉会長がMFジャマル・ムシアラに言及した。

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バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のMFジャマル・ムシアラがトップフォームを取り戻せていない。

今季初めのプレシーズン中に4日間で2度倒れるという悲劇に見舞われたムシアラ。当初は熱中症などと伝えられていたが、後に「神経機能障害」と告白した。

ムシアラは23歳にしてバイエルンの背番号10を背負う逸材だが、今季はバイエルンでここまで公式戦4試合に出場し、2ゴールとなっている。

そんな同選手に対して、バイエルンの名誉会長であるウリ・ヘーネス氏は「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことは決してないかもしれない」と語った。『BBC』が伝えた。

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ヘーネス氏は「この件に関してはジレンマに直面している。彼は簡単に治せる病気ではないが、薬を使うことである程度コントロールすることは可能だ」と、バイエルン州のテレビ局『BR24』に語ったという。

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ムシアラはバイエルンと2030年6月末での長期契約を結んでいるなか、ヘーネス氏は全力でサポートしていく構えだという。

なお、元ドイツ代表のローター・マテウス氏は、ヘーネス氏の発言について「彼はムシアラを少しからかっているんだ。ただ過保護にすればいいというわけではない。彼も時には逆境と戦わなければならない」と、意図をくみ取った。『Sky9』で語った。

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「ウリはこの発言によって、そうした逆境を作り出そうとしていたんだ」

「彼がそういうことを言うのは構わない。なぜなら、物事をポジティブに捉えて、彼が戻ってくるのをただ待っているだけではいけないからだ」

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「もしも私がジャマル・ムシアラの立場だったら、ウリに自分が戻ったことを示す十分なモチベーションになるだろう」

ムシアラは逆境を跳ねのけられるか。