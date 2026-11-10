「人々は全容を知らない」W杯中にイングランド代表離脱のホワイト、ファンからブーイングも「起きてしまったことは仕方がない」

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】イングランド代表DFベン・ホワイトが2022年FIFAワールドカップ時の出来事を振り返った。

広告

イングランド代表DFベン・ホワイトが代表から遠ざかっていた期間について語った。

28歳のベン・ホワイトはアーセナル（プレミアリーグ）のディフェンダーで、昨季は公式戦30試合に出場してリーグ制覇などに貢献。今季もすでに12試合で出番を得ており、プレミア王者のバックラインを支えている。

そんなホワイトだが、2022年にカタールで行われたFIFAワールドカップの最中にイングランド代表を離脱するという出来事があった。その後もガレス・サウスゲート前監督の体制下では、イングランド代表から離れていた。

それでもトーマス・トゥヘル現監督の下で行われた今年3月のウルグアイ代表戦で代表復帰を果たした。一方で、一部サポーターからはブーイングもあったなか、ホワイトは当時について「試合前は『目立たないように、でも落ち着いてプレーしよう』と考えていた」と明かした。『BBC』が伝えた。

広告 広告

「その後、僕は出場して当然ブーイングを浴び、その後ゴールを決め、その後ペナルティを与えてしまった」

Related Topics

「だから、あの夜は明らかに感情が溢れていたけれど、良い夜だったよ」

ホワイトはカタールでの出来事について「明らかに人々は全容を知らないと思う。なぜなら私は何も言わなかったし、誰かを陥れたり、そのことを誰かに話したりするつもりはないからだ」としつつ、「それがおそらく最善の方法だと思う」と口を閉ざしている。

広告

「決して喜ばしいことではないが、起きてしまったことは仕方がないので、前に進むしかないんだ」

ホワイトは11月のUEFAチャンピオンズリーグを戦うイングランド代表メンバーに招集された。クロアチア代表、スペイン代表と強豪の2試合になるなか、意気込みを口にした。

広告

「代表に招集されたことは、言うまでもなく素晴らしい名誉だ」

「イングランド代表としてプレーする機会を得られるたびに、毎回同じ気持ちになる。今週の試合を本当に楽しみにしている」