リヴァプールGKアリソン、契約延長を希望「残れたらうれしい。家族もここで幸せだ」

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【欧州・海外サッカー ニュース】リヴァプール（プレミアリーグ）GKアリソン・ベッカーが契約延長について触れた。

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リヴァプール（プレミアリーグ）GKアリソン・ベッカーがクラブへの残留を希望しているという。

34歳のアリソンは2018年にローマ（セリエA）からリヴァプールへ加入すると、正守護神としてここまで公式戦347試合に出場。クラブのリーグ制覇やUEFAチャンピオンズリーグ優勝に貢献してきた。

今季も公式戦14試合に出場しているなか、リヴァプールとの現行契約は2027年6月末まで。去就が注目されるなか、「うん、（残留したいと）思っているよ。今はすべての試合に集中しているけど、心の中ではクラブに残れたらうれしい」と語った。『BBC』が伝えた。

「様々な要素や状況によることだ。でも、私はここにとどまりたいと思っている。私はここで幸せだし、家族もここで幸せだ」

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「タイトル獲得への意欲は今も変わらず、良いパフォーマンスを発揮したいという気持ちも強い。できる限り長くトップレベルでプレーし続けたいし、それが今の私の考えだ」

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一方で、新たな契約についてのクラブとの直接的な話し合いは始まっておらず、代理人が交渉中とのこと。ユヴェントス（セリエA）への移籍も噂されていたなかで、アンフィールドに残りたいという意思を明確にした。

それでも、まずはピッチ内での戦いが第一。アリソンは「現状では、私たちは本来の力を十分に発揮できていない。もちろん、調子が悪いわけではない。多くの試合で良いプレーを見せている。しかし、まだ安定性に欠けているのだ」と、タイトル獲得に向けて意気込んだ。

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「私たちには一流の監督と一流の選手がいる。素晴らしいことを成し遂げる力は十分にある。しかし、チームとして『これで大丈夫だ。自信もある。勝つために必要なものは全て揃っている』と感じられるようになる必要がある」

今シーズンより指揮を執るアンドニ・イラオラ監督も「もっと長くプレーを続けられることを願っている」と述べており、背番号1に確かな信頼を置いている。