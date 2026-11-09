「最悪のスタートだ」降格圏のマンチェスター・ユナイテッド、「まるで政治家」のキャリック監督はこのまま続投か

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第10節でアストン・ヴィラと対戦した。

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マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）が状況が注視されている。

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第10節で、日本代表GK鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラと対戦した。

試合は壮絶な打ち合いとなった。アストン・ヴィラが先に2得点を先取するも、前半のうちにユナイテッドは負けじと追いついてみせた。赤い悪魔はその後再び2点のリードを許したが、後半アディショナルタイムの劇的な2発で4-4の同点にしてみせた。

劇的な幕引きとなった試合だが、ユナイテッドにとっては評価が分かれる結果となった。ここまでリーグ戦ではわずか1勝にとどまり、降格圏の18位で代表ウィークへ突入することになった。

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試合後、ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は『スカイ・スポーツ』のインタビューで退団の可能性について問われると、「そんなことは起こらない」と苛立ちを隠さなかった。

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また、代表ウィーク期間中のクラブ上層部との話し合いについては「あると思う？」と逆質問でにごす形に。「ご存知の通り、私たちは十分な試合に勝てていない。しかし、これまで取り組んできたことを継続し、今日の試合で良かった点を多く見せ、いくつかのミスを修正して、サッカーの試合に勝利していきたいと思っている」とコメントした。

なお、ユナイテッドのOBであるロイ・キーン氏はキャリック監督について「監督にとっては明らかに難しい状況だ。プレッシャーは相当なものだろう。彼はよく喋るが、実際にはあまり多くを語らない。それが戦術なのかどうかは分からない。まるで政治家のようだ」と言葉を続けた。

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「彼は、もっと引きしめなければならない、改善すべき点があると言い続けている。だが、彼らはそれに向けて行動を起こさなければならない。ここ数年で最悪のスタートだ。あらゆる統計が芳しくない。このまま失点やチャンスを与え続けていたら、この状況は続くだけだ」

「今後数週間、数ヶ月で何が変わると期待しているのか？彼らは何に取り組んでいるのか？もっとずっと良い結果を出さなければならない」

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ユナイテッドは変われるのか。代表ウィーク明けの姿に注目だ。