あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
suzuki yuitoGetty Images
Okamoto Gen

OG誘発と今季5ゴール目のフライブルクMF鈴木唯人がMOTMを獲得「繊細なループシュートをネットに突き刺し…」

GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】フライブルク（ブンデスリーガ）の日本代表MF鈴木唯人が躍動した。

広告

フライブルク（ブンデスリーガ）の日本代表MF鈴木唯人が今季5ゴール目をマークした。

フライブルクは8日にブンデスリーガ第9節でウニオン・ベルリンと対戦。ここまで公式戦14試合に出場して4ゴールを記録していた鈴木はトップ下で先発出場を果たした。

巧みなボールタッチなどからチャンスを作って、存在感を放った。そして55分には、鈴木がドリブル突破からサイドのMFヤン＝ニクラス・ベステにボールを預けると、同選手のグラウンダーのクロスから相手のオウンゴールを誘発された。

さらに67分にはスルーパスに抜け出すと、飛び出してきた相手GKの頭上を越すループシュートで得点。ブンデスリーガ公式サイトは「鈴木はフレデリク・レノウをかわして繊細なループシュートをネットに突き刺し、リードを2点に広げた」とつづった。

広告
広告

試合はそのまま終了し、フライブルクが2-0で勝利して3位に浮上した。

次の試合
ELV

ELV

ブンデスリーガ

2026年11月21日

SCF

SCF

ブンデスリーガ公式はマン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）に選ばれた鈴木について、次のように称賛した。

「鈴木はフライブルクの2ゴール両方に絡んだ。ベステのクロスをアシストしてラニ・ケディラのオウンゴールを演出した後、自らも冷静にレノウの上から試合を決定づける2点目を決めた。後半開始直後にもレノウを脅かす危険なシュートを放ち、44パーセントの得票率でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた」

執筆：Okamoto Gen

Writer

Jリーグから海外サッカーまで幅広くウォッチする。趣味で草サッカーをしており、得意なプレーはマリーシア。

著者のプロフィールを見る