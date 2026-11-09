OG誘発と今季5ゴール目のフライブルクMF鈴木唯人がMOTMを獲得「繊細なループシュートをネットに突き刺し…」

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【欧州・海外サッカー ニュース】フライブルク（ブンデスリーガ）の日本代表MF鈴木唯人が躍動した。

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フライブルク（ブンデスリーガ）の日本代表MF鈴木唯人が今季5ゴール目をマークした。

フライブルクは8日にブンデスリーガ第9節でウニオン・ベルリンと対戦。ここまで公式戦14試合に出場して4ゴールを記録していた鈴木はトップ下で先発出場を果たした。

巧みなボールタッチなどからチャンスを作って、存在感を放った。そして55分には、鈴木がドリブル突破からサイドのMFヤン＝ニクラス・ベステにボールを預けると、同選手のグラウンダーのクロスから相手のオウンゴールを誘発された。

さらに67分にはスルーパスに抜け出すと、飛び出してきた相手GKの頭上を越すループシュートで得点。ブンデスリーガ公式サイトは「鈴木はフレデリク・レノウをかわして繊細なループシュートをネットに突き刺し、リードを2点に広げた」とつづった。

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試合はそのまま終了し、フライブルクが2-0で勝利して3位に浮上した。

次の試合 ELV ブンデスリーガ 09:30 SCF 視聴する

ブンデスリーガ公式はマン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）に選ばれた鈴木について、次のように称賛した。

「鈴木はフライブルクの2ゴール両方に絡んだ。ベステのクロスをアシストしてラニ・ケディラのオウンゴールを演出した後、自らも冷静にレノウの上から試合を決定づける2点目を決めた。後半開始直後にもレノウを脅かす危険なシュートを放ち、44パーセントの得票率でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた」