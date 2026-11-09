MOTMの松澤海斗「取っていいのかなという気持ちはあります」STVVでリーグ戦初ゴールの新川志音も喜び

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【欧州・海外サッカー ニュース】シント＝トロイデン（ジュピラー・プロ・リーグ）の日本人選手たちが躍動した。

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シント＝トロイデンが6試合ぶりの勝利を飾った。

シント＝トロイデン（STVV）はジュピラー・プロ・リーグ第11節でズルテ・ワレヘムと対戦。ヨナス・デ・ロック監督の初陣となったなか、7分にクロスを受けた新川志音が右足で流し込み、先制点を挙げた。新川はリーグ戦初ゴールとなった。

さらに12分には石渡ネルソンがヘディング弾で追加点。1点を返され前半を終えるも、後半にPKで3点目を記録。65分には松澤海斗がピッチに入ると、直後にはループシュートで松澤が4点目を挙げた。

STVVは4-1で勝利し、5連敗を抜け出す6試合ぶりの白星を手にした。

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試合後、得点を記録した新川は「良いところに（ボールが）こぼれてきて、うまくシュートが入って良かったです」と語った。

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「まずはチームが勝って一番うれしいですし、5連敗してたので簡単に勝てるゲームじゃないというのは分かっていたんですけど、最終的に4-1で勝てて、うれしく思います」

また、マン・オブ・ザ・マッチ受賞となった松澤は「途中出場で点を取っただけなので、それだけでマン・オブ・ザ・マッチ取っていいのかなという気持ちはありますけど、選んでもらって、まずはうれしいです」とコメント。

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「良いときも悪いときもあるので、波はありますけど、良いときにこうやって点決めたり、アシストできたりするのは本当に、去年と違うところだと思います。もっともっとそういう波をなくしていきたいですし、毎試合何かしら結果を残せるような選手になっていければなと思います」と意気込んだ。