抗議でイエローカードのヴォルフスブルクFW塩貝健人、審判専門家の見解は「日本人選手の左足を蹴った」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ヴォルフスブルク（ブンデスリーガ2部）FW塩貝健人がイエローカードを受けた。

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FW塩貝健人への判定は正しかったのか。

ブンデスリーガ2部第11節でヴォルフスブルクとヘルタ・ベルリンが対戦した。この試合で塩貝はベンチスタートとなったなか、24分にヴォルフスブルクDFが一発退場となり、前半の終盤に2点を先行され、ヴォルフスブルクはビハインドでハーフタイムへ突入した。

塩貝は後半から投入されると47分にエリア内から左足を振り抜き、ゴール右隅に流し込んだ。

その後も塩貝は果敢にゴールを目指して、アディショナルタイムにはヘルタ・ベルリンのDFニクラス・コルベにボックス内で倒された。しかし笛は吹かれず、VARも介入しなかったため、塩貝はヨレンベック主審へ抗議。その結果、イエローカードを受けた。

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ドイツ『Bild』で審判専門家として活動するマヌエル・グレーフェ氏は「ヘルタは勝利のために戦わなければならず、ロスタイムに同点ゴールとなる可能性のあるPKが与えられなかったのは非常に幸運だった。なぜなら、コルベが右すねで日本人選手の左足を蹴ったからだ。明らかなキック、明らかなヒットだ」と、自身の見解を語った。

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「ヴォルフスブルクの選手がそれをありがたく受け入れなかったことを責めることはできない。ディフェンダーがボールにプレーせず、ただ相手をキャッチしたり蹴ったりしただけなら、それは明らかなファウルだ。そして、PKが与えられるべきだった」

同氏は「ヴォルフスブルクが腹を立てるのも当然だ」とした。

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なお、ヘルタのシュテファン・ライトル監督は「もしもペナルティがあって、審判が笛を吹いたのなら、我々に文句を言う理由は何もない。しかし今回は笛が吹かれておらず、ファウルがあったという兆候もないので、明らかに誤審とは言えず、したがってペナルティではない」としている。

ヴォルフスブルクはそのまま1-2で敗戦。リーグ戦11試合を終えて、5位につけている。