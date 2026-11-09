「メッシの片鱗がある」PSGの21歳ゴッツに期待の声「彼はボールとの特別な関係性を持っている」

共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】パリ・サンジェルマン（リーグ・アン）のFWミカ・ゴッツが期待されている。

広告

パリ・サンジェルマン（リーグ・アン）のFWミカ・ゴッツが期待されている。

パリ・サンジェルマン（PSG）は8日にリーグ・アンの第10節でトロワと対戦して、1-0で勝利した。

この試合で先発出場したPSGのゴッツは得点などに関わったわけではなかったが、『RMC SPORT』の番組『アフター・フット』にて解説者のマキシム・シャノ氏からリオネル・メッシとの類似点を見出された。

同氏は「皆さんが飛び上がるほど喜ぶことを言うが、彼にはメッシの片鱗があると思う」と言葉を続けた。

広告 広告

「総合的に見て、彼のファーストタッチにはメッシの面影がある。彼はボールを軸足に非常に近い位置に保つことができ、これは非常に珍しいことだ。彼はボールとの特別な関係性を持っている」

Related Topics

21歳のゴッツはベルギー人のアタッカーで、今夏にアヤックスからPSGへ移籍した。ここまでリーグ戦9試合で2得点2アシストを記録しており、同じく左ウィングを主戦場とするFWフヴィチャ・クヴァラツヘリアのケガもあってスタメンの座をつかんでいる。

一方でシャノ氏は「リーグ・アンとはいえ、適応期間は必要だ。複雑で密集したリーグで、運動能力の高い選手が多い。アヤックスと比べると、トロワのような守備の堅いチームを相手に、深く守備を固める戦術に直面するのは全く違う経験だ」と、長い目で見守る必要も口にした。

広告

それでも「彼についてはそれほど心配していない」とコメント。「10月5日のベルギーとフランス代表との対戦を見たが、彼には才能があります。期待している。PSGのスカウト部門は、自分たちのやっていることをよく理解している。彼に時間を与えれば、将来きっとうれしいサプライズになるだろう」とした。