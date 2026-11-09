「復帰は既に失敗に終わったのか？」退場の板倉滉にきびしい声、最下位ボルシアMG内でも悔しいデータ「移籍の喜びはその後薄れてしまった」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ブンデスリーガ）の日本代表DF板倉滉は逆境を跳ねのけられるか。

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ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ブンデスリーガ）の日本代表DF板倉滉にきびしい声が寄せられた。

今夏にアヤックス（エールディビジ）から1年ぶりにボルシアMGへ復帰した板倉はここまでリーグ戦6試合に出場している。ブンデスリーガ第9節のハンブルガーSV戦でも出番を得たが、ファウルによって退場処分となってしまい、数的不利のチームは1-3で敗れた。

ボルシアMGは1勝1分7敗で最下位に沈むなか、守備の要の補強として期待された板倉にはきびしい評価が下された。ドイツ『Bild』は「板倉の復帰は既に失敗に終わったのか？」と見出しを打って、同選手の現状に触れた。

「移籍の喜びはその後薄れてしまった。板倉はアムステルダム移籍前にボルシアで毎週のように見せていたような最高のパフォーマンスを再現できていない」

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「ハーフタイム直後に板倉が全く不必要な2枚目のイエローカードで退場処分となり、グラートバッハは敗北へと突き進んでしまった」

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板倉の移籍を推し進めたスポーツ・ダイレクターのルーベン・シュレーダー氏は「滉自身もそれが間違った判断だったと分かっていると思う。前半はすでに非常に激しい試合展開だったなかで、残りを11人で戦わなければならない。ハーフタイム直後に2枚目のイエローカードを受けるのは酷い。滉は経験豊富で、日本代表のキャプテンでもある。彼はこうした状況にどう対処すべきかを正確に理解しているはずだ」と語った。

また、アレクサンダー・ブレッシン監督も「ターニングポイントは間違いなくレッドカードだった。11人であれば何とか勝ち点を稼げたはずだと確信している。それでも選手たちは全力を尽くし、10人でもチャンスを作り、高いインテンシティを見せてくれた。しかし、この経験から学び、このような試合は11人で最後まで戦い抜かなければならない」と板倉の退場に不満を述べた。

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同メディアは「彼の成績は芳しくない。板倉が先発したブンデスリーガ5試合で、ボルシア・メンヒェングラートバッハは19失点。一方、彼が欠場した4試合では、わずか6失点に抑えている」とデータも紹介した。

板倉は逆境を跳ねのけられるだろうか。