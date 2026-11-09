「審判が無能な行動をして競技に致命的な影響を及ぼした」江原FC、G大阪戦の交代トラブルをAFCに抗議も却下で憤慨

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【欧州・海外サッカー ニュース】江原FC（Kリーグ）がAFCに抗議した。

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江原FC（Kリーグ）がAFCに抗議した。

事の発端は今年8月11日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の本戦出場を懸けたプレリミナリーステージのJ1ガンバ大阪戦。試合はスコアレスで迎えた延長前半にG大阪が決勝点を決めて、江原は敗れた。結果を受けて、G大阪がACLE出場権を手にし、江原FCはACL2に回った。

なお、この試合では延長前半が始まる前に、江原が行おうとした2人の選手交代が、審判団に止められる出来事があった。江原は3度の交代回数を使い果たしていたが、投入したのは3選手のみ。延長戦突入によって交代枠と交代回数が追加されたほか、ハーフタイムの選手交代は交代回数にカウントされないため、江原は3選手までを投入できるはずだった。

『スポーツ朝鮮』は「主審すら交換規定についてきちんと知らなかった」として、この試合を裁いた審判団を批判。江原はAFCに抗議文書を送ったが、却下されたと伝えた。

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同試合から約3カ月後に届いたという回答では、「審判の決定が最終決定事案であり、選手の取り違えのような明らかな誤りではないため、これは検討対象に該当しない」という内容だったという。

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またAFCは、江原に対して上訴したい場合は審判団が江原に悪意を持ってこの判定を下したという証拠を探すように求めているとした。

江原はAFCの回答に憤慨している模様。なお、『スポーツ朝鮮』は「審判が無能な行動をして競技に致命的な影響を及ぼしたにもかかわらず、判定を問題にしてはいけないという話だ。審判が悪意を持って行動したとしても、球団でこれを証明する方法もない」ときびしく非難した。

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なお、この試合を任された第4審判はその後もACL2の江原vsクチン・シティ戦でも第4審を務めたとして、「規定すら知らない審判が懲戒すら受けられなかったわけだ」とした。