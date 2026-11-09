日本代表初招集の福田師王は「我々にとって脅威だった」カールスルーエと対戦の敵将が称賛

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【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表に初招集されたFW福田師王が敵将に称賛された。

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カールスルーエSC（ブンデスリーガ2部）のマクシミリアン・ゼンフト監督が、日本代表に初招集されたFW福田師王を称賛した。

福田は今月4日に発表された、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に臨む日本代表メンバーに名を連ねた。

鹿児島県出身の福田は強豪の神村学園高からJリーグを経由せず、2023年1月にブンデスリーガのボルシアMGへ加入した。ボルシアMGでは公式戦11試合と思うような出場機会に恵まれなかったが、今季より完全移籍したドイツ2部のカールスルーエSCでは、ここまで公式戦11試合で3得点2アシストを記録している。

8日にはボーフムと対戦したなか、福田は先発出場を果たした。この試合前にカールスルーエのゼンフト監督は「福田の強みは深い位置へのランニングにあり、我々は彼を1対1の状況にうまく誘導することができ、彼はそこで勝利を収めることができた」と前節での貢献を称賛した上で、「ここ数週間、彼が個人的に取り組んできたことなので、その点については非常に満足している」とボールキープの技術についても高く評価していた。『ka-news』が伝えた。

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迎えたボーフム戦では89分までプレーするも、結果を残せず。『ka-news』は「10分には福田が絶好のチャンスを得たが、日本人選手はヘディングシュートをボーフムのゴール枠外に外した」として、チームは2-3で敗れた。

悔しい敗戦となった一方で、ボーフムのウーヴェ・レスラー監督は「前半は後半よりも試合をコントロールできていた。序盤はハイプレスをかけた後、相手のカウンターアタックに対して脆弱だった。ハーフウェイラインの後ろでは、私が思い描いていたようなプレーができなかった。カールスルーエには、マーヴィン・ヴァニツェクや福田師王といった非常に優れた前線の選手がおり、彼らは我々にとって脅威だった」と、クラブ公式サイトでコメント。

初の日本代表活動に臨む福田のプレーに注目が集まる。