生まれたばかりの第2子が闘病中の千葉FWホシャ、今季初ゴールで涙「まったく寝られていない状態でした」

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【国内サッカー・Jリーグ最新ニュース】2026/27明治安田J1リーグ第14節が8日に千葉県のフクダ電子アリーナで行われ、ジェフユナイテッド千葉は水戸ホーリーホックに1-0で勝利した。

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今季より千葉に加入したポルトガル人FWホシャが、待望の初ゴールを闘病中の息子へささげた。

ホシャは0-0で迎えた66分からセンターフォワードで途中出場すると、身長2メートルの長身を生かしたポストプレーなどで攻撃を活性化。さらには背後へのランニングからゴール前に走りこむと、相手のハンドを誘うシュートでペナルティキックを獲得した。

先月末に待望の第2子が誕生したばかりのビッグダディはゴール右側へPKを突き刺して、86分に決勝点を奪うと「息子にささげるゴールでした」と目に涙を浮かべた。

「最近生まれた息子がウイルスにかかって入院してしまいました。それがきょうの深夜のことで、まったく寝られていない状態でこのゲームに臨むことになっていました」

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愛息を案じる父親としての心境は想像に難くない。決して万全のメンタルではなく、「もしかしたら（試合に）行かないほうがいいのかもということも頭をよぎりました」と何度も自問自答を繰り返した。それでも「チームの力になりたい」一心でピッチに立っていた。

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得点後は目を赤くしながら感情を爆発させ、サポーターと喜びを分かち合った。ここまでリーグ戦6試合の出場はすべて途中出場となっているが、日ごろからGKホセ・スアレスらとPK練習を重ねるなど、チャンスをつかむために続けてきたトレーニングの成果が出た。

「新しい環境で、新しいサッカーのスタイルを学ぶ期間が長くなってしまった。監督が目指すスタイルを理解しながら表現することに時間がかかってしまいました。そこから、自分は出場時間の短いなかでも、チャンスをモノにしないと生き残れないという頭にシフトチェンジしました。それをやれているので、こういう結果になったと思います」

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千葉はホシャのゴールを守り切って、1-0で勝利。J1での連勝は2008年以来となったほか、降格圏脱出で17位に浮上した。

ホシャは「めちゃくちゃうれしいです。やっとチームの力になれたなと思っていますし、これからもやるべきことを続けていけます」と決意を新たにした。