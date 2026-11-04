約5年ぶりに日本代表復帰の坂元達裕はW杯でも「戦力になる」森保監督がプレーを評価「世界で戦うために必要なプレー」

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【日本代表・最新情報】MF坂元達裕（コヴェントリー・シティ／プレミアリーグ）が日本代表復帰を果たした。

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日本代表に復帰したMF坂元達裕（コヴェントリー・シティ／プレミアリーグ）について、森保一監督が言及した。

日本サッカー協会（JFA）は4日に、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」のブラジル代表とパラグアイ代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。今季よりプレミアリーグに挑戦している30歳の坂元は、2021年6月以来約5年ぶりの代表復帰となった。

坂元はセレッソ大阪からベルギーのKVオーステンデへの期限付き移籍を経て、同クラブに完全移籍して経験を積んだ。2023年夏に当時チャンピオンシップ（イングランド2部）のコヴェントリーへわたると、昨季はリーグ戦35試合7得点3アシストの活躍でプレミアリーグ昇格に貢献した。

今季は序盤戦こそ控えに回る試合も多かったが、元イングランド代表のフランク・ランパード監督の信頼を再びつかみってスタメンに復帰しており、直近のサンダーランド戦ではプレミアリーグ初得点を決めた。

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森保監督は「世界最高峰といわれるプレミアリーグでレギュラーの座をつかんで試合に出ている。年齢的にはベテランの域かもしれないが、目指すべきところで輝いて活躍している。次のW杯でも十分にいまのコンディションを維持し、さらに経験値を上げて行けば日本の戦力になる」と、坂元への期待を語った。

「左利きの良さもありますし、攻撃も守備も本当にアグレッシブにプレーできて、日本が世界で戦うために必要なプレーを示してくれる。いまの評価と、未来に向けても、彼のプレーを今回の活動で見させてもらえるのが楽しみです」

約5年ぶりの代表活動で真価を見せられるか。プレミアリーグの基準を経験した坂元のプレーに注目が集まる。