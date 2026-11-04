日本代表がメンバー発表！福田師王が初招集、負傷から復帰の町田浩樹と南野拓実も代表復帰

日本サッカー協会（JFA）は4日、11月の代表活動に臨む日本代表メンバーを発表した。

森保一監督の下で、今月にシンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で、14日にブラジル代表、17日にパラグアイ代表と対戦するサムライブルーが、日本代表メンバーを発表した。3日にはAFCアジアカップサウジアラビア2027の開催延期が発表されていた。

28名が選出され、ケガから復帰したDF町田浩樹やMF南野拓実らをはじめ、FW小川航基、MF坂元達裕、DF菅原由勢も復帰となった。また、22歳のFW福田師王は初招集となった。

日本代表メンバーは以下の通り。

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■日本代表メンバー

▽GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン/ベルギー）

鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イプレミアリーグ）

▽DF

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

中野就斗（サンフレッチェ広島）

菅原由勢（カリアリ／イタリア）

鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

▽MF/FW

伊東純也(ゲンク/ベルギー)

南野拓実（モナコ／フランス）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

坂元達裕（コヴェントリー・シティ／イングランド）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

小川航基（FC町田ゼルビア）

前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

田中碧（リーズ／イングランド）

中村敬斗（リヨン／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

松木玖生（サウサンプトン/イングランド）

佐野航大（PSV/オランダ）

福田師王（カールスルーエSC /ドイツ）※初招集

後藤啓介（フライブルク/ドイツ）