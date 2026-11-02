「レアル・マドリーからのオファーはない」PSGハキミの進退に代理人が言及…「耳を傾けていない」

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【欧州・海外サッカー ニュース】モロッコ代表DFアクラフ・ハキミの進退は？

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モロッコ代表DFアクラフ・ハキミの代理人が選手の進退について言及した。

27歳のハキミはレアル・マドリー（ラ・リーガ）の下部組織出身で、同クラブでトップチーム昇格を果たした。その後、ドルトムント（ブンデスリーガ）へのローン移籍を挟んで、セリエAのインテルへ完全移籍。右サイドバックを主戦場して着実に評価を高めると、2021年夏にパリ・サンジェルマンへ加入した。

PSGでは、ここまで公式戦220試合に出場し、リーグ制覇やUEFAチャンピオンズリーグ連覇に貢献した。

そんなパリ・サンジェルマンとの契約は2029年6月末までとされているなか、「この件に関して話し合うことは何もない。クラブとは良好な関係を築いており、適切な時期が来たら話し合う」と、ハキミの代理人はインタビューで口にした。『as』が伝えた。

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クラブは早期での契約延長交渉を打診したというが、ハキミ側がこれを拒否。しばらくは状況を見極めたいと考えているようだ。

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その上で代理人は、ハキミへの関心が報道されている古巣のレアル・マドリー行きについては明確に否定した。

「アクラフ・ハキミはパリ・サンジェルマンでとても幸せだ。ここは彼のクラブであり、クラブとのつながりも深く、彼はそこで非常に満足している。レアル・マドリーからのオファーはなく、我々も他のオファーには耳を傾けていない。彼は所属クラブであるパリ・サンジェルマンで幸せだ」

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世界屈指の右サイドバックであるハキミの今後の注目が集まる。