「誰一人恥じることのないプレーだった」8連敗の水戸が示した再起へのファイティングポーズ

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【国内サッカー コラム】2026/27明治安田J1リーグ第14節が8日に行われ、水戸ホーリーホックは敵地・フクダ電子アリーナでジェフユナイテッド千葉に0-1で敗れた。

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リーグ戦8連敗。残留を争う千葉との直接対決でも、終盤の失点で痛恨の敗戦を喫した。それでも千葉戦で進むべき道は明確になった。森直樹監督の下で「目の色を変えた」1週間を過ごしたイレブンは、J1残留に向けて再びファイティングポーズを取っている。

■「目の色が変わった」1週間の準備

昇格組の水戸ホーリーホックがリーグ戦8連敗と苦境に立たされている。

下位同士の負けられない大一番で敗れた。水戸は数少ない決定機を仕留めきれずにいると、千葉に2度のPKチャンスのうち1本を決められた。

ピッチ上の選手たちはもちろん、ベンチから飛び出して試合を見守っていた仲間たち、フクアリに駆けつけた多くの水戸サポーターも深く肩を落とした。ただ、悲惨な敗戦ではなかった。

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「チームとして誰一人恥じることのないプレーをしていました」

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フル出場したDF大崎航詩は真っ直ぐに前を見つめて言った。もちろん、決勝点となった86分のPK献上につながったハンドに責任を感じていたが、これは、ゴールを死守しようとする強い想いからのシュートブロックであり、それが結果としてハンドの判定につながった。

大崎の言葉どおり、水戸は胸を張ってフクアリを後にするにふさわしい集団だった。

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J1百年構想リーグから指揮を執っていた樹森大介監督が10月26日に解任され、昨季のJ2初優勝とJ1初昇格に導いた森直樹フットボールダイレクターが同日より監督に復帰していた。 直後の28日と31日の公式戦2試合は連敗となったが、千葉戦は指揮官が就任後初めてじっくりと腰を据えて準備できた試合だった。

一方で、昨季の水戸を率いた監督といえども、選手の多くが入れ替わっており、再び戦術を浸透させる難しさもある。そこは、既存のメンバーたちが今季より加わった選手たちに対してすぐさま森監督のトレーニングスタイルや、志向するサッカーを共有し、激しいトレーニングを1週間みっちりと実行した。

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第8節の横浜F・マリノス戦（0●2）を最後に負傷で戦列を離れていたキャプテンのFW渡邉新太も、千葉戦で約1カ月半ぶりに復帰した。離脱中は 「みんな気持ちが徐々にナーバスになっていた」と、歯がゆい想いをしながら苦しむ仲間たちを見守っていたという。

そんな状況に喝を入れるように、森監督は練習からゲキを飛ばした。J2時代に行っていた具体的な数値目標を改めて提示。J1残留に向けて、冬の中断期間までに「絶対につかもう」と積み上げるべき具体的な勝ち点を示すことで、選手たちの士気も上昇した。

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「監督の想いが選手に伝わっていたと思う。そこから全員が目の色を変えたし、練習でも戦える選手が増えた」（大崎）

■千葉戦で明確になった“森監督のサッカー”

悔しい敗戦となった千葉戦だが、目指すべき道はより明確になった。

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球際での激しさや切り替えの早さ、相手よりも走り切ることを重点に置いていたなか、「そこで負けたらこのゲームに勝てない。そういうサッカーになるとみんなで言っていたし、やれていた」と、渡邉も手ごたえを口にした。決定力などの課題はあるが、指揮官のサッカーを体現できた。

また昨季を知らない新戦力のMF舩橋佑やMF奥村仁は先発出場すると、森監督の求めるバトルの基準に応えるようなパワフルな前進などを披露していた。大崎は「そういう選手がいるなら僕らは大丈夫だと思うし、やってきたことは間違えていなかったと思えるようにしたい」と、決意を固める。

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「これで森さんがどういうサッカーを目指しているか、全員が理解できたと思う。ここからケガ人も帰ってくるなかで、そのレベルに達した人がこれからの試合に出ると思うし、ポジションを確約されている選手はいない」

「まだまだ森さんのサッカーになってから日は浅いですが、森さんもここまで持ってこられたと言っていた。中断までに（勝ち点の）数字を達成できれば、またキャンプで森さんのサッカーをより身につける機会もある。どうにかしてこの連敗を止めて、チームとして自信をつけて、みんなで一皮むけたサッカーができればいいと思います」

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選手たちの目はまだ死んでいない。サポーターも同じ気持ちだろう。

この日集まった青のゴール裏は大声援で選手たちをスタジアムから送り出した。在籍6年目の大崎にとっても「サポーターの熱量を一番感じたくらいだった」という。

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「あれを見て奮い立たない選手はうちにいない。僕らが戦えているのは、苦しいときにもしゅんとなる声を出さずに、ただ前向きに僕たちについてきてくれている方々がいるから」

一丸となって難関を突破できるか。水戸が再びファイティングポーズを取った。

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取材・文＝浅野凜太郎