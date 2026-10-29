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koreaGetty Images
Okamoto Gen

韓国代表、11月の中東遠征に臨むメンバーを発表！Jリーグからは2選手が選出

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【欧州・海外サッカー ニュース】韓国代表のメンバーが発表された。

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大韓サッカー協会（KFA）は29日、韓国代表のメンバーを発表した。

韓国代表は11月13日にサウジアラビア代表と、同月17日にカタール代表と対戦する。当初はサウジアラビアでの試合開催を予定していたが、現地情勢を踏まえて、カタールのドーハに変更された。

メンバーにはソン・フンミンをはじめ、バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェ、アトレティコ・マドリーのイ・ガンインらが順当に選出。Jリーグ勢からはFC東京のGKキム・スンギュと、清水エスパルスのFWオ・セフンが選ばれた。シン・ミンハとソン・ジョンボムは初招集となった。

11月のシリーズを戦う韓国代表のメンバーは以下のとおり。

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【韓国代表メンバー】

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▼GK

キム・スンギュ（FC東京）

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ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）

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▼DF

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）

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キム・ジス（ブレントフォードFC）

ソル・ヨンウ（FCアウクスブルク）

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シン・ミンハ（江原FC）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

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イ・ハンボム（クラブ・ブルッヘ）

チョ・ヒョンテク（蔚山HD FC）

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チェ・ジュン（FCソウル）

▼MF

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キム・ボンス（大田ハナシチズン）

パク・ジンソプ（浙江FC）

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パク・テジュン（金泉尚武FC）

ソン・ジョンボム（FCソウル）

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ソン・ミンギュ（CDナシオナル）

オム・ジソン（スウォンジー・シティAFC）

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イ・ガンイン（アトレティコ・マドリー）

イ・ジェソン（マインツ05）

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チョン・ウヨン（ウニオン・ベルリン）

ファン・インボム（FCポルト）

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ファン・ヒチャン（シャルケ04）

▼FW

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ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）

オ・セフン（清水エスパルス）

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オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）

イ・ドンギョン（蔚山HD FC）

Jリーグから海外サッカーまで幅広くウォッチする。趣味で草サッカーをしており、得意なプレーはマリーシア。