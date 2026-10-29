韓国代表、11月の中東遠征に臨むメンバーを発表！Jリーグからは2選手が選出

大韓サッカー協会（KFA）は29日、韓国代表のメンバーを発表した。
韓国代表は11月13日にサウジアラビア代表と、同月17日にカタール代表と対戦する。当初はサウジアラビアでの試合開催を予定していたが、現地情勢を踏まえて、カタールのドーハに変更された。
メンバーにはソン・フンミンをはじめ、バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェ、アトレティコ・マドリーのイ・ガンインらが順当に選出。Jリーグ勢からはFC東京のGKキム・スンギュと、清水エスパルスのFWオ・セフンが選ばれた。シン・ミンハとソン・ジョンボムは初招集となった。
11月のシリーズを戦う韓国代表のメンバーは以下のとおり。
【韓国代表メンバー】
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▼GK
キム・スンギュ（FC東京）
ソン・ボムグン（全北現代モータース）
チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）
▼DF
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
キム・ジス（ブレントフォードFC）
ソル・ヨンウ（FCアウクスブルク）
シン・ミンハ（江原FC）
イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）
イ・ハンボム（クラブ・ブルッヘ）
チョ・ヒョンテク（蔚山HD FC）
チェ・ジュン（FCソウル）
▼MF
キム・ボンス（大田ハナシチズン）
パク・ジンソプ（浙江FC）
パク・テジュン（金泉尚武FC）
ソン・ジョンボム（FCソウル）
ソン・ミンギュ（CDナシオナル）
オム・ジソン（スウォンジー・シティAFC）
イ・ガンイン（アトレティコ・マドリー）
イ・ジェソン（マインツ05）
チョン・ウヨン（ウニオン・ベルリン）
ファン・インボム（FCポルト）
ファン・ヒチャン（シャルケ04）
▼FW
ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）
オ・セフン（清水エスパルス）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
イ・ドンギョン（蔚山HD FC）