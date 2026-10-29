クリスティアーノ・ロナウドが“史上最高のバロンドール受賞者”に選出、新設のBOAT賞

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【欧州・海外サッカー ニュース】ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが「BOAT賞」に選出された。

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UEFAとフランス・フットボール誌は28日、“史上最高のバロンドール受賞者”を表彰する「BOAT賞」にポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドを選出した。

UEFAとフランス・フットボール誌は共同で、バロンドールを2度受賞した選手の中から、史上最高のバロンドール受賞者を表彰する「BOAT（ベスト・オブ・オール・タイム）賞」を創設。投票はシーズンごととなっており、これまでクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、リオネル・メッシやマルコ・ファン・バステン氏、ミシェル・プラティニ氏、ヨハン・クライフ氏といった名選手たちが2度以上の栄冠に輝いてきた。

スペイン『as』によれば、投票には1票につき1ユーロとなっており、UEFAは投票者全員の中から抽選で2027年のバロンドール授賞式へのチケット2枚をプレゼントしたという。

そんななか、これまで通算5回の受賞を果たしたロナウドが投票で1位となり、「BOAT賞」を受賞した。ロナウドについてはバロンドールを初めて受賞した2008年次の活躍が最も多くの票を集めた。

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なお、永遠のライバルであり、バロンドールを8回受賞しているメッシは、2012年次のバロンドールで2位となった。12位までを、この二人が独占する形となった。

2008年のロナウドはマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ優勝とUEFAチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。