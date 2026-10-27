イングランド代表のトゥヘル監督、バロンドール受賞のケインへ賛辞「とっくに最上級の言葉が尽きてしまった」

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【欧州・海外サッカー ニュース】FWハリー・ケインがバロンドールを受賞した。

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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、バロンドールを受賞したFWハリー・ケインに賛辞の言葉を送った。

26日にバロンドール授賞式が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）のイングランド代表FWハリー・ケインが初の受賞となった。

ケインは2025-26シーズン、バイエルンの絶対的エースとしてチームをブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップ優勝に導いた。ブンデスリーガでは31試合36得点で得点王に輝き、全公式戦では51試合61得点と驚異的なペースでゴールを積み重ねている。また北中米ワールドカップでは6得点を記録し、イングランド代表の3位入賞に貢献した。

トゥヘル監督は「君のパフォーマンスを表現するのに、とっくに最上級の言葉が尽きてしまったが、君がサッカー界から正式に認められたことをうれしく思う」とストライカーを称賛した。『BBC』が伝えた。

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「25年ぶりにこの栄誉ある賞を受賞する初のイギリス人となることは、格別なことであり、あなたをリーダーとして迎えられたことは、私たちにとって幸運だ」

「あなたは愛する人たちとこの瞬間を楽しみ、その後は得意なこと、つまりゴールを決めてサッカーの試合に勝つことに戻ってきてくれると信じている」

イングランド人の受賞は2001年のマイケル・オーウェン氏以来となる快挙となった。