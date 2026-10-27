シント＝トロイデンDF高井幸大の復調にイギリスメディアも注目「キャリアを立て直そうとしている」

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【欧州・海外サッカー ニュース】シント＝トロイデン（ベルギー1部）のDF高井幸大が注目されている。

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シント＝トロイデン（ベルギー1部）のDF高井幸大にイギリスメディアが注目した。

高井は2025年夏に川崎フロンターレからトッテナム（プレミアリーグ）へ完全移籍した。しかし加入直後から負傷に悩まされると、公式戦の出場がないまま冬にブンデスリーガのボルシアMGへ期限付き移籍をした。

今季はロベルト・デ・ゼルビ監督の下でトッテナムのプレシーズンに参加していたなか、日本選手が多く在籍するベルギーのシント＝トロイデンへレンタルとなった。

24日に行われたジュピラー・プロ・リーグ第9節でクルブ・ブルッヘ戦に出場すると、試合終了間際にヘディングで折り返して、DF谷口彰悟の得点をアシストした。試合には敗れていたが、懸命に食らいついた。

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『Football.london』はトッテナムからローン移籍している選手たちの現状を紹介。高井については「再びレギュラーとしてプレーしており、クルブ・ブルッヘ戦（STVVは2-3で敗戦）でセンターバックとして出場し、3試合連続で先発出場、3試合連続で90分間フル出場を果たした」として、次のように続けた。

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「22歳の日本代表選手は、日本人オーナーが率い、これまでも日本人選手を育成してきた実績のあるベルギーのクラブに徐々に馴染んできている」

「このディフェンダーは、スパーズでのケガに悩まされた1年目と、ボルシア・メンヒェングラートバッハへの不成功に終わったレンタル移籍を経て、キャリアを立て直そうとしている」

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ベルギーの地で成長し、トッテナム帰還のアピールをできるか。高井の活躍に注目が集まる。