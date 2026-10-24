「俺が収めるから近くにいてくれと…」横浜FCの島村拓弥が計画通りのゴール、シャドーで存在感も「甘さが出た」

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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J2リーグ第13節が24日に埼玉県のNACK5スタジアム大宮で行われ、横浜FCはRB大宮アルディージャに2-2で引き分けた。

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横浜FCのMF島村拓弥は［3-4-2-1］のシャドーに入ると、1得点1アシストの活躍で攻撃をけん引。ピッチを自由に動き回りながら、得意のドリブルやパスで大宮の守備陣を苦しめた。

「相手がハイラインで、裏がウィークだとも分かっていました。試合の立ち上がりは、（パスを）つなぐのではなくて割り切って、まずは裏を狙いに行こうとしていました」

横浜FCは13分にコーナーキックから失点したが、直後のプレーですぐさま同点にした。左サイドからのロングボールをFWルキアンが収めると、一気にゴール前へ持ち運んだ。走りこんできた島村はラストパスを受けると、ブロックしようとする相手をいなしながら、最後は冷静にシュートを突き刺した。

「ルキ（ルキアン）が試合前から『俺が収めるから近くにいてくれ』と話をしてくれました。日ごろからルキが収めるのがうまくて、強いと分かっていたので、パスがきた後は相手をちょっとズラしてニアが空いていたので、気持ちでねじ込めて良かったです」

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さらに背番号18は47分にアシストを記録。ドリブルで左サイドのポケットに侵入していくと、マイナスへ折り返した。パスはMF窪田稜につながり、逆転弾が決まった。

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「このまま3点目、4点目」とたたみかけたかったが、その後は大宮の時間帯。横浜FCは決死のディフェンスで何とか踏ん張るも、68分に同点弾を許し、2-2で引き分けた。

「最低限の勝ち点1は取れましたが、勝ち点3を取れるゲームでもあった。自分たちの甘さが出たと思う。こういうゲームをしっかりと勝ち切るじゃないですけど、もっと突き放して（相手を）寄せ付けない強さを手に入れないといけない。それが本当の強いチームだと思う」

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今季よりJ1柏レイソルから期限付き移籍で横浜FCに加入した島村は、ここまでリーグ戦12試合に先発出場して3得点2アシスト。この日も存在感を放っていたが、「試合に勝たないと意味ないので、もっと試合を決定づける仕事をしたい。ライン間で受けるのは良かったですが、ボールロストも多かった」と、自身の課題とも向き合っていた。