「本当にうれしい」ついに実戦復帰の南野拓実、モナコの勝利に貢献して喜び語る「ここ数カ月は大変でしたが…」

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【欧州・海外サッカー ニュース】MF南野拓実がついに実戦復帰を果たした。

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MF南野拓実がついに実戦復帰を果たした。

ASモナコ（リーグ・アン）は15日にUEFAカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第1節でツェスカ・ソフィアと戦い、2-1で勝利。日本代表の南野は大ケガを負った昨年12月21日以来、298日ぶりの公式戦復帰を果たした。

南野はクラブ公式サイトで「今夜は復帰戦でピッチ上で100パーセントの力を出し切りました。チームとしても、そして私自身としても完璧なパフォーマンスとは言えませんでしたが、それはまだケガをする前の感覚を完全に取り戻せていないからだと思う。しかし、体調は良く、試合前には少なくとも45分はプレーできる自信がありました」と

先発出場すると、3分にはFWパリス・ブルナーの先制点につながるパスを出して、得点に絡んだ。後半13分までプレーした南野は「ここ数カ月は大変でしたが、国際試合期間中にはフィットネススタッフとしっかりトレーニングを積んで、万全の状態で試合に臨むことができました。自信を取り戻し、ピッチに戻ってこられて本当にうれしいです」と復帰の喜びを語った。

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なお、ブルナーは実戦復帰した南野とモハメド・サリスについて、「彼らがここまで来るのは本当に大変だったと思うので、本当にうれしい。毎日、彼らがどれだけ一生懸命に努力し、復帰のためにどれだけの労力を費やしてきたかを見てきた。そしてついに彼らが戻ってきてくれたから本当にうれしい」と語った。







