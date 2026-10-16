あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
広告
Explore Betting on GOAL
andoGetty Images
Okamoto Gen

日本代表離脱の安藤智哉は「完全にフィットしている」、ザンクトパウリ監督が次節の出場を示唆「非常に優れた選手」

GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表DF安藤智哉の状態は？

広告

日本代表DF安藤智哉が復帰する見込みだ。

FCザンクトパウリ（ドイツ2部）は次節にハノーファーとのダービーに臨む。安藤は前々節コットブス戦で退場となったなか、日本代表の活動に参加するも、背中に痛みを訴えて途中離脱。それでも現在は回復し、出場できる状態にあるという。

ザンクトパウリのマルセル・ラップ監督は「彼は2週間トレーニングを積んでおり、完全にフィットしている」とコメント。次節に向けて、安藤について言及した。ドイツ『Bild』が伝えた。

「コットブス戦は彼のベストゲームではなかった。彼は普段から非常に優れた選手で、常にレギュラーとして出場している。我々はトレーニングでの彼のパフォーマンスを評価する」

広告
広告

「我々がどのようなプレーをしたいか、相手がどのようなプレーをするかを考慮する。監督が就任して間もないため、今はより難しい判断になっている」

次の試合
H96

H96

2. ブンデスリーガ

2026年10月17日

FCP

FCP

ザンクトパウリはここまで7試合を終えて、2勝2分3敗。ダービーを制して、流れをつかみ取りたい。

指揮官はチームについて「守備は堅固だ。多少の運も絡むが、ボール支配率も向上している。ゴール前では危険な存在だ。既に正しい方向に向かっているが、改善の余地は間違いなくある」とした。

Jリーグから海外サッカーまで幅広くウォッチする。趣味で草サッカーをしており、得意なプレーはマリーシア。