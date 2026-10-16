日本代表離脱の安藤智哉は「完全にフィットしている」、ザンクトパウリ監督が次節の出場を示唆「非常に優れた選手」

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【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表DF安藤智哉の状態は？

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日本代表DF安藤智哉が復帰する見込みだ。

FCザンクトパウリ（ドイツ2部）は次節にハノーファーとのダービーに臨む。安藤は前々節コットブス戦で退場となったなか、日本代表の活動に参加するも、背中に痛みを訴えて途中離脱。それでも現在は回復し、出場できる状態にあるという。

ザンクトパウリのマルセル・ラップ監督は「彼は2週間トレーニングを積んでおり、完全にフィットしている」とコメント。次節に向けて、安藤について言及した。ドイツ『Bild』が伝えた。

「コットブス戦は彼のベストゲームではなかった。彼は普段から非常に優れた選手で、常にレギュラーとして出場している。我々はトレーニングでの彼のパフォーマンスを評価する」

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「我々がどのようなプレーをしたいか、相手がどのようなプレーをするかを考慮する。監督が就任して間もないため、今はより難しい判断になっている」

ザンクトパウリはここまで7試合を終えて、2勝2分3敗。ダービーを制して、流れをつかみ取りたい。

指揮官はチームについて「守備は堅固だ。多少の運も絡むが、ボール支配率も向上している。ゴール前では危険な存在だ。既に正しい方向に向かっているが、改善の余地は間違いなくある」とした。