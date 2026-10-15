「怒りと苛立ちから発言してしまった」上層部を痛烈非難のマンチェスター・ユナイテッドDFが謝罪「責任は私が負う」

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）DFリサンドロ・マルティネスが謝罪した。

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マンチェスター・Uはプレミアリーグ開幕6試合でわずか1勝（3分け2敗）となっており、開幕6試合で勝ち点6は過去40年でクラブワーストの成績だった。さらに13日のUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節アトレティコ・マドリー戦は0-2で敗戦。

試合後にリサンドロ・マルティネスは「感情を抑えるのに必死だよ。でも、これが今のクラブの姿、鏡のようなものなんだ。昨シーズンは素晴らしいシーズンだったけど、今はトップから大きく引き離されている。競争力をつけるには、もっと選手を補強しなければならない。アトレティコを見てごらんよ。彼らは素晴らしいチームだったし、勝つに値した」としつつ、上層部を批判するようなコメントを展開した。

「全員にもっと期待している。さらなる投資が必要かって？ 100パーセントそうだね。正直に言って、テクニカルダイレクター（TD）にはもっと期待しているよ」

「監督を代えて、代えて、代えるのか？ 他の部分は？ それ以上は言えないけれどね。コーチや選手のせいにするのは簡単だ。でも、それ以外の部分は一体どうなっているんだ？

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これがSNS上を中心にして、瞬く間に広がった。しかし数時間後、マルティネスは「昨日の私の発言について様々なことが言われているので、私が言ったことと、私の気持ちについて少しお話ししたいと思う。試合後、私は皆が望んでいた結果が得られなかったことへの怒りと苛立ちから発言してしまった」と謝罪の言葉を並べた。

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「私を知っている人は、私がサッカーに情熱、献身、そして勝利への強い願望を持って取り組んでいることを知っている。そして、物事が思い通りに進まないときは、特にマンチェスター・ユナイテッドのような歴史と地位を持つクラブを代表している時は、つらいものだ」

「私の言葉は、私の気持ちと、このクラブが最高の栄誉をかけて戦う姿を見たいという私の強い思いを反映している。こうした高い基準は、私がサッカーをどのように捉えているか、そしてこのユニフォームを着ることに伴う責任の一部だ」

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「私が『もっと上を目指す』と言うとき、それはこのクラブの一員として私たち全員が持つべき野心のことだ。成長し続け、より強くなり、最高レベルで戦うために必要なすべてを備えること。これらは、私自身を含め、私たち全員が目指すべき基準だ」

「何よりもまず、結果を出さなければならないのは選手である私たち自身であり、その責任は私が負う。私たちはさらに高い目標を自分たちに課し、力を合わせてマンチェスター・ユナイテッドを再び頂点に導かなければならない」