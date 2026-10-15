岩田智輝がJリーグ復帰か？バーミンガム監督が退団を示唆「3人の子どもがいる彼の将来は故郷の日本にある」

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【欧州・海外サッカー ニュース】バーミンガム・シティFC（チャンピオンシップ）の岩田智輝が日本復帰するかもしれない。

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バーミンガム・シティFC（チャンピオンシップ）の元日本代表の岩田智輝に退団の可能性があるようだ。

2024年にバーミンガムへ加入し、3部優勝などに貢献した29歳の岩田。今季もここまで公式戦12試合に出場するなどチームの中心だが、パフォーマンスには批判の声も出ている。

29歳の岩田とバーミンガムの契約は今季限りとなっているなか、『THE 72』は退団の可能性を伝えた。

バーミンガムのクリス・デイヴィス監督は岩田について「彼には今、3人の子どもがいると思う。中盤は3対2で圧倒的に有利な状況で、彼の将来は故郷の日本にあると思う。彼はそのことについて冷静だったが、我々はそれ以上深く掘り下げていない。我々は二人ともそれで満足している」と、Jリーグ復帰を示唆した。

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それでも「シーズン開始時に彼に言ったのは、『君はどこにも行かない。君は絶対に重要な選手だ。今シーズンも重要な選手であり続けるだろう。シーズンが進むにつれてまた話そう』ということだった。彼はそれで満足している」と信頼を置いているとも語っており、「私たちはリラックスしていて、偏見もない。彼とは定期的に連絡を取り合っていて、今後数カ月の様子を見守るつもりだ。何が起こるか分からないし、もし物事が本当にうまくいき始めたら、彼も考えを変えるかもしれない」と残留の道も残されているようだ。

同メディアは「岩田が退団することになった場合、移籍市場で代替選手を探す必要があるだろう」としつつ、「安定した活躍を見せてきた頼れる選手だ。彼が将来的にチームを去ることになれば、特にフリー移籍となると、大きな痛手となるだろう」とした。