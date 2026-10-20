アディダス、第105回全国高校サッカー選手権とオフィシャルウェアサプライヤー契約「選手たちの可能性を後押し」

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【国内サッカー・Jリーグ ニュース】アディダス ジャパン株式会社が、日本サッカー協会（JFA）と第105回全国高等学校サッカー選手権大会（以下、全国高校サッカー選手権）のオフィシャルウェアサプライヤー契約を締結した。

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アディダス ジャパン株式会社は20日、日本サッカー協会（JFA）と第105回全国高等学校サッカー選手権大会（以下、全国高校サッカー選手権）のオフィシャルウェアサプライヤー契約を締結したと発表した。

これmでアディダスは「スポーツを通して、私たちには人々の人生を変える力がある」という理念のもと、 ワールドカップをはじめ、 オフィシャルサプライヤーとしてサッカー日本代表を支援するほか、 リーグクラブへのサポートなどを通じて、国内外のサッカーシーンを支えてきた。また、育成年代においても、「育成年代応援プロジェクト アディダス （ドリームロード）」による海外クラブへの短期留学や「 全日本 サッカー選手権大会」への支援を通じて、次世代の選手たちが経験を重ね、成長できる機会を支えている。

今回のオフィシャルウェアサプライヤー契約により、地区大会決勝以降の審判・大会スタッフに加え、本大会で活躍した優秀選手を中心に選抜される日本高校サッカー選抜の欧州遠征メンバーにアディダスウェアを提供。こうしたサポートを通じて、高校生が挑戦し、輝ける舞台を支え、日本のサッカー文化を次の世代へとつないでいく。また、高校生たちの挑戦を後押ししたいという想いを込めて、「アディダス 全国高校サッカー選手権 グッズ」を発売予定だ。

JFAの宮本恒靖会長は「100回を超える歴史を持つ全国高校サッカー選手権は、仲間とともに努力を重ねてきた高校生たちが、その成果を発揮する特別な舞台です。勝利を目指して全力で戦う姿は多くの人の心を動かし、それを見た子どもたちが『いつか自分もあのピッチに立ちたい』と夢を抱く。そうして世代を超えて夢や憧れが受け継がれていくことが、この大会の大きな魅力であり、日本のサッカー文化を支える力になっています。長年にわたり オフィシャルサプライヤーとして、日本代表や育成年代の挑戦を支えてくださっているアディダスに、このたび全国高校サッカー選手権のオフィシャルウェアサプライヤーとしてもご支援いただけることを、大変心強く感じています。子どもたちが憧れる日本代表から、未来を担う若い選手たちが躍動する高校サッカーまで、さまざまな舞台をともに支えていただけることは、日本サッカーの未来にとっても大きな力になると考えています。高校サッカーで仲間と切磋琢磨し、勝つ喜びも負ける悔しさも経験する。その一つひとつが、選手たちの成長を支え、これからの人生の財産になります。そして、その挑戦する姿が、また次の世代の夢や憧れを生み出していく。これからもアディダスとともに、そうした挑戦と成長の機会を支え、選手権が持つ価値を未来へとつないでいきたいと思います」とコメントした。

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またアディダス ジャパン株式会社代表取締役の萩尾孝平氏は以下のようにコメント。

「アディダスはこれまでも、世界の舞台で活躍する選手たちに加え、その未来を担う次世代の挑戦を支えてきました。この度、歴史ある全国高校サッカー選手権大会を支えるパートナーとなれますこと、大変嬉しく思います。本大会は、日々積み重ねてきた努力の成果を示す舞台であると同時に、日本サッカーの未来を担う若い選手たちが躍動する特別な機会でもあります。アディダスにとっても、そうした挑戦を支えられることを大変意義深く感じています。仲間とともに夢を追う高校生たちが、この舞台で力を発揮し、その経験を次の挑戦へつなげられるようサポートし、日本から世界へ羽ばたく選手たちの可能性を後押ししていきます」

全国高校サッカー選手権は今年12月28に開幕する。

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■アディダスによる大会サポート概要

対象大会： 第 105 回全国高等学校サッカー選手権大会

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契約内容： オフィシャルウェアサプライヤー

サポート対象：

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• 地区大会決勝以降の審判・大会スタッフ

• 日本高校サッカー選抜の欧州遠征メンバー

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提供内容： アディダスウェアの提供

関連商品： アディダス 全国高校サッカー選手権 限定グッズ（発売予定）

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■アディダス 全国高校サッカー選手権 グッズ

販売商品：記念Tシャツ、ソックス、バッグ、キャップなど

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販売期間：2026年12月28日（月）～

取り扱い店舗：

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第105回全国高等学校サッカー選手権大会 開会式/開幕戦、準決勝、決勝 物販会場

アディダス ブランドコアストア 新宿 フットボールカルチャー

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アディダス オンラインショップ ：https://www.adidas.jp

アディダス アプリ ：https://www.adidas.jp/mobileapps

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※アディダス オンラインショップ及びアディダスアプリについては2027年1月12日（火）～ 取り扱い開始予定