ファーガソン元監督「あの二人はヨーロッパで最高の選手だった」マンチェスター・U時代のコンビを絶賛

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）の元監督のサー・アレックス・ファーガソン氏が、自身の教え子のなかから最高のコンビネーションを見せた2選手を明かした。

マンチェスター・ユナイテッドは2003年から2006年の間にプレミアリーグで3回、UEFAチャンピオンズリーグで1回、リーグカップ2回、そしてクラブワールドカップで1回優勝した。同時期にユナイテッドの攻撃をけん引していたのが、元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏と、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドのコンビだった。

ファーガソン元監督は『スカイ・スポーツ』のインタビューで「あの時期、あの二人は…私の考えではヨーロッパで最高の選手だった」と両選手の連係を絶賛した。

「本当にそう思う。私たちにとって素晴らしい時期だった。2008年にはモスクワで欧州カップを制覇した」

「リヴァプール出身の小柄でずんぐりした選手と、ポルトガル出身の身長188センチの若くてフレッシュな選手が、あの試合で見せたような連係を見せるのは素晴らしい」と2007年3月のボルトン戦で見せた高速カウンターアタックは、ファルケ監督のお気に入りの一つだ。

「なんとかクリアして、ロナウドに渡って、彼がウェインにパスして、ウェインがパスを返して、ロナウドがまたパスを返した。まるでジグソーパズルのように、ピッチを縦横無尽に駆け上がっていったんだ」

「彼らは素晴らしいゴールを決めた。キーパーの頭上を越えるループシュートは、信じられないほど素晴らしかった！」