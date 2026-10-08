プレミアリーグ王者アーセナル、アルテタ監督と契約更新「一生忘れられない思い出を作ってきた」さらなる長期政権へ

2019年にアーセナルの新監督に就任したミケル・アルテタ監督。名門復活に向けて一歩ずつチームを強化し続け、昨季ついにプレミアリーグ優勝を果たした。現行契約は今季限りとなっていたなか、アーセナルはアルテタ監督と2030年まで契約を延長した。

指揮官はクラブ公式サイトで「クラブに将来を託し、アーセナルの発展を願う素晴らしい人々と共に働き続けられることは、大変光栄なことだ」とコメントを発表した。

「このクラブは他に類を見ない存在だ。その個性や、そこにいると感じる雰囲気は格別。そして、これからも皆さんと共に歩んでいけることを、大変光栄に思っている」

「私たちは既に特別な絆を築き、一生忘れられない思い出を作ってきた。そして、何よりも素晴らしいのは、これは私たちが共に成し遂げられることのほんの始まりに過ぎないということだ」

現在プレミアリーグで最も長く監督を務めているなか、さらなる延長となった。共同会長​​のスタン・クロエンケ氏とジョシュ・クロエンケ氏は「これまでの道のりは素晴らしいものだった。この特別な関係の未来に期待を膨らませている。昨シーズンはアーセナルの歴史において忘れられない瞬間であり、一生の思い出となるような出来事が数多く生まれた。今後もさらに多くの素晴らしい思い出を作っていく決意だ」としつつ、「私たちはミケルと特別な絆で結ばれている。彼が2019年にクラブに復帰して以来、私たちが成し遂げてきたすべてのことをとても誇りに思っている」とした。

なお、アーセナルはアルテタ監督のコーチングスタッフも4年間の契約延長に合意したことを発表。クラブは特設サイトで「彼がすでにアーセナル史上最高の監督の一人であることに疑いの余地はない」とした。