デンマークの世代別代表DFストーム「日本国籍も持っているのでチャンスがあることは分かっている」過去にはJFAが接触

22歳のトビアス・ストームは今夏にエールディビジのNECナイメヘンに加入した。デンマーク人の父と日本人の母の間に生まれ、今夏にナイメヘンを退団した日本代表のMF佐野航大、FW小川航基とは日本語でも会話していたという。

デンマーク代表の世代別代表常連で将来を期待されているストームは、『Campo』によればデンマークと日本のパスポートを両方所持しており、「彼がユース代表チームでの活動期間を終えた後、将来デンマーク代表としてプレーするかどうかは確実ではない」と日本代表での戦いを選択する可能性も残されている。

9月と10月の代表期間中には、自身のSNSのプロフィール欄に日本国旗を追加するなどして話題となったストームだが、『Campo』や複数のメディアに対して「一歩ずつ進んでいる。今はU21代表にいます。日本国籍も持っているのでチャンスがあることは分かっているけど、まだそれについて深く考えていない。成り行きに任せているけど、ここにいられることをとてもうれしく思っている」と、現状ではデンマーク代表としてデビューすることを目指しているようだ。

一方でキャリアの初期に日本サッカー協会（JFA）から連絡を受けたとも明かしており、「最近は（日本サッカー協会から）連絡を受けていない。ずいぶん前に、ユースの試合に関して、ちょっとした契約の話があった」と明かした。