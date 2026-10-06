19歳の佐藤龍之介に「過度のプレッシャーをかけるべきではない」日本代表離脱→不調のバレンシアへ帰還

佐藤龍之介は今夏にFC東京からバレンシア（ラ・リーガ）に完全移籍した。プレシーズンマッチから存在感を放ち、開幕戦から使われ続けたが、チームの不調とともに出番が減少。直近の2試合ではベンチにとどまった。

9月と10月の日本代表活動にも招集されたが、第2戦のベネズエラ戦後にはチームを離脱し、所属クラブのバレンシアに戻ると発表された。森保一監督は「代表ですべての活動期間を消化して、クラブに戻って、次の代表ウィークのときに構想外になっていると、彼にとっては一番苦しいシーズンを送り、成長のさまたげになるとも考えました」と経緯を説明した。

7試合を終えて19位のバレンシアは新たに元日本代表監督のハビエル・アギーレ監督を招聘。新監督とともに浮上を目指すなか、スペイン『マルカ』は「佐藤龍之介は、バレンシアでの最初のシーズンで修士号を取得したと言っても過言ではない。いや、正確にはわずか90日間で。なぜなら、彼はほぼすべてのことを経験したからだ」と、19歳の今後について論を展開した。

「日本人ウィンガーは代表戦から戻り、ハビエル・アギーレ監督に好印象を与えようと早くもチームに合流した。メキシコ人監督が時間との戦いの中で選手たちを知る必要がある重要な時期だ」

「彼は最初の瞬間から前任のコーチ陣とファンを魅了した。その素晴らしい活躍により、シーズン開幕当初からレギュラーの座を獲得した。しかし、適応プロセスは避けられないものであり、すでにいくつかの段階を経てきた」

「確かに彼はリーグ戦最初の数試合でレギュラーの座をつかんだ。しかしクラブは、この日本人ウインガーに過度のプレッシャーをかけるべきではないことを理解している。彼はまだ非常に若く、適切な成長を遂げ、専門家が期待するような選手になるためには、 必要な過程を通して指導していく必要がある」