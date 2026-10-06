メッシの代表引退迫るアルゼンチン…次の背番号10は22歳のニコ・パス？「間違いなく彼のチャンスになるだろう」

FWリオネル・メッシのアルゼンチン代表引退が迫るなか、背番号10の行方に注目が集まっている。

アルゼンチン代表は10月7日に国際親善試合のベナン代表戦を行う。この試合がメッシにとっての代表ラストマッチとなるなか、次の背番号10が誰になるのか議論が白熱している。『ge』が候補者たちを紹介した。

アルゼンチン地元紙『オレ』のアレハンドロ・ウォール記者は、セリエAのコモでプレーする22歳のMFニコ・パスを推薦。「10番はニコ・パスのものになるだろう。今回のチーム刷新は、ニコ・パスのような選手に重点が置かれると思う。少なくともサッカーの面では、間違いなく彼のチャンスになるだろう。リーダーシップという意味ではない。どうなるか見てみよう。だが、彼はコーチ陣にとても気に入っている選手だと思う」と語った。

またMFフランコ・マスタントゥオーノも期待されているようで、両選手は4日のブルキナファソ戦でともにゴールを決めた。

しかし一方では、すぐに明確な後継者に背番号を譲らない可能性も議論されている。メッシの後に着用する選手のプレッシャーなどを考慮し、しばらくは空き番号とするべきだという案もファンの間では出ているという。

アルゼンチン代表の今後に注目だ。