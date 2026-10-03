久保建英が結婚発表で「幸せ」の笑み、日本代表トレーニングで左手薬指に指輪を付けて登場「監督のリアクションはすごくうれしかった」

MF久保建英は左手の薬指に指輪をはめて現れた。2日に女優の福原遥さんとの結婚を発表していたなか、「本当にいまは幸せだと、僕の口から言えればと思っていた」と笑みを浮かべた。

18歳で日本代表デビューを飾り、FIFAワールドカップ2大会を経験。今回の活動でも主力メンバーの一人としてチームを引っ張るなか、異例の代表期間中での結婚発表となった。25歳の久保はこのタイミングでの結婚について「タイミング的にいいかなと思って二人で決めた。お互いに忙しい身ですし、タイミングとかも限られている。日本に戻っている期間でいろいろと考えて決めました」と語った。

代表のメンバーからは「みんながおめでたいことなので、おめでとうと言ってくれた」と明かした。また森保一監督については「人の幸せを自分以上に喜べる方。二人のことなので、ここではあまり話しませんが、監督のリアクションはすごくうれしかった」とほほ笑んだ。

久保はスペインのレアル・ソシエダでプレーするなか、今季はここまでリーグ戦5試合無得点で、直近の試合はベンチから試合を見届けた。久保は「もちろん育ててくれた両親や家族のためにこれまでも頑張ってきましたが、これからはまた違った家族のためにも頑張らないといけない。ここ（代表）には人生の先輩がたくさんいるので、みんなに相談できたらなと思います」と決意を新たにした。