【10月7日】メッシ代表引退試合のテレビ放送・ネット配信予定

リオネル・メッシの代表引退試合となる、サッカー国際親善試合・アルゼンチン代表vsベナン代表が日本時間2026年10月7日(水)に開催される。

本記事では、リオネル・メッシの代表引退試合となるアルゼンチンvsベナンのテレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

メッシ代表引退試合｜テレビ放送・ネット配信予定

メッシの代表引退試合・アルゼンチンvsベナンは、日本時間10月7日(水)に行われる。開催地はエスタディオ・モヌメンタル(アルゼンチン・ブエノスアイレス)だ。

同試合は『DAZN』がライブ配信を実施。テレビ放送は予定されていない。

開始時刻 対戦カード テレビ放送 ネット配信 日本時間10月7日(水)

8:00キックオフ アルゼンチンvsベナン なし DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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メッシの代表ラストマッチはDAZNで独占ライブ配信する。 そのため、地上波や他のネットサービスなどでも配信予定はない。

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