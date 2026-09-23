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Diego Forlan(C)Getty Images
Okamoto Gen

フォルラン監督初陣のウルグアイ、来日メンバーが発表

日本
ウルグアイ

【欧州・海外サッカー ニュース】ウルグアイ代表の来日メンバーが発表された。

ウルグアイ代表の来日メンバーが発表された。

レジェンドであるディエゴ・フォルラン監督の下で初陣となるウルグアイ代表は、24日に宮城県のキューアンドエースタジアムみやぎで日本代表と国際親善試合を行う。レアル・マドリー（ラ・リーガ）MFフェデリコ・バルベルデらが負傷によって招集外となったなか、来日メンバーが発表された。なお、MFエミリアーノ・マルティネスは本日の17時55分に来日予定だという。

ウルグアイ代表の来日メンバーは以下のとおり。

■ウルグアイ代表メンバー

▼GK

12 ティアゴ・カルドソ：ベルグラノ（ARG）

1 サンティアゴ・メレ：インデペンディエンテ（ARG）

23 クリストフェル・フィエルマリン：ブカラマンガ（COL）

▼DF

13 ギジェルモ・バレラ：CRフラメンゴ（BRA）

2 ホセ・マリア・ヒメネス ：デポルティボ・ラ・コルーニャ（ESP）

8 ナイタン・ナンデス：ネオム（KSA）

16 マティアス・オリベラ：SSCナポリ（ITA）

22 ホアキン・ピケレス：パルメイラス（BRA）

4 ロナルド・アラウホ：リバプールFC（ENG）

3 セバスティアン・カセレス：セルタ・デ・ビーゴ（ESP）

25 フアン・マヌエル・サナブリア：レアル・ソルトレーク（USA）

24 フアン・ロドリゲス：カリャリ・カルチョ（ITA）

19 サンティアゴ・モウリーニョ：ビジャレアルCF（ESP）

▼MF

10 ジョルジアン・デアラスカエタ：CRフラメンゴ（BRA）

14 ルーカス・トレイラ：ガラタサライ（TUR）

6 ロドリゴ・ベンタンクール：トッテナム・ホットスパー（ENG）

17 ロドリゴ・サラサール：スポルティングCP（POR）

15 エミリアーノ・マルティネス：パルメイラス（BRA）

20 マキシミリアノ・アラウホ：スポルティングCP（POR）

18 ブライアン・ロドリゲス：クラブ・アメリカ（MEX）

11 ファクンド・ペジストリ：パナシナイコス（GRE）

5 ファクンド・ベルナル：レアル・ベティス（ESP）

▼FW

7 ロドリゴ・アギーレ：ティグレス（MEX）

21 フェデリコ・ビニャス：トルーカ（MEX）

9 ダルウィン・ヌニェス ：ディリーヤ（KSA）

26 マルティン・サトリアノ：ヘタフェCF（ESP）

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