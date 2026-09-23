フォルラン監督初陣のウルグアイ、来日メンバーが発表

ウルグアイ代表の来日メンバーが発表された。
レジェンドであるディエゴ・フォルラン監督の下で初陣となるウルグアイ代表は、24日に宮城県のキューアンドエースタジアムみやぎで日本代表と国際親善試合を行う。レアル・マドリー（ラ・リーガ）MFフェデリコ・バルベルデらが負傷によって招集外となったなか、来日メンバーが発表された。なお、MFエミリアーノ・マルティネスは本日の17時55分に来日予定だという。
ウルグアイ代表の来日メンバーは以下のとおり。
■ウルグアイ代表メンバー
▼GK
12 ティアゴ・カルドソ：ベルグラノ（ARG）
1 サンティアゴ・メレ：インデペンディエンテ（ARG）
23 クリストフェル・フィエルマリン：ブカラマンガ（COL）
▼DF
13 ギジェルモ・バレラ：CRフラメンゴ（BRA）
2 ホセ・マリア・ヒメネス ：デポルティボ・ラ・コルーニャ（ESP）
8 ナイタン・ナンデス：ネオム（KSA）
16 マティアス・オリベラ：SSCナポリ（ITA）
22 ホアキン・ピケレス：パルメイラス（BRA）
4 ロナルド・アラウホ：リバプールFC（ENG）
3 セバスティアン・カセレス：セルタ・デ・ビーゴ（ESP）
25 フアン・マヌエル・サナブリア：レアル・ソルトレーク（USA）
24 フアン・ロドリゲス：カリャリ・カルチョ（ITA）
19 サンティアゴ・モウリーニョ：ビジャレアルCF（ESP）
▼MF
10 ジョルジアン・デアラスカエタ：CRフラメンゴ（BRA）
14 ルーカス・トレイラ：ガラタサライ（TUR）
6 ロドリゴ・ベンタンクール：トッテナム・ホットスパー（ENG）
17 ロドリゴ・サラサール：スポルティングCP（POR）
15 エミリアーノ・マルティネス：パルメイラス（BRA）
20 マキシミリアノ・アラウホ：スポルティングCP（POR）
18 ブライアン・ロドリゲス：クラブ・アメリカ（MEX）
11 ファクンド・ペジストリ：パナシナイコス（GRE）
5 ファクンド・ベルナル：レアル・ベティス（ESP）
▼FW
7 ロドリゴ・アギーレ：ティグレス（MEX）
21 フェデリコ・ビニャス：トルーカ（MEX）
9 ダルウィン・ヌニェス ：ディリーヤ（KSA）
26 マルティン・サトリアノ：ヘタフェCF（ESP）