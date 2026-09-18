11月の日本代表vsブラジルの一戦をテレビ朝日系列が生中継！W杯の雪辱を果たす機会

11月14日（土）にシンガポールナショナルスタジアムで開催される国際サッカー大会『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表vsブラジル代表の一戦を、よる6時30分からテレビ朝日系列で生中継することが決定した。

今大会には日本、シンガポール、パラグアイ、ブラジルの4カ国が参加。11月13日（金）から17日（火）まで、シンガポールナショナルスタジアムで計4試合が行われるなか、今夏のFIFAワールドカップでも戦って敗れたブラジル代表と再戦する。

日本代表は12年前にの2014年にも同会場でブラジルと対戦したが、FWネイマールに4得点を許し、0-4で敗れた。 2025年にはブラジルから初勝利を挙げたなか、2026年のW杯の雪辱を果たす機会となる。

■大会概要

大会名

MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

対戦カード

日本×ブラジル

放送

テレビ朝日系列地上波

放送日時

2026 年11月14日（土）よる6時30分～（よる7時15分キックオフ）