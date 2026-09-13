“裏天王山”で劇的ドローも「手放しで喜べるはずがなく」東京Vの城福浩監督が選手たちに伝えなかった言葉

注目の“裏天王山”を、最後のさいごでドローゲームに持ち込んだ東京Vだが、 城福浩監督の表情は険しかった。

「この内容で勝点1という結果はもちろん手放しで喜べるはずがなく、あれだけの内容であの一瞬の隙というのは、我々の拙さだと思います」

ここまでリーグ戦未勝利で19位に沈む東京Vは、ホームに最下位の千葉を迎えた。負ければ順位が入れ替わるシックスポイントマッチで先制したのは千葉。GKマテウスの弾いたこぼれ球を、FWエリソンにいち早く反応されて失点した。

それでも終盤にかけて相手を押し込む時間帯が増えると、シンプルなクロスボールからチャンスを作り続けた。そして試合終了間際の90+2分に意地の同点弾を記録。右コーナーキックが逆サイドに流れるも、ボールを拾ったMF溝口修平のクロスに合わせたのはDF林尚輝だった。飛び出してきた相手GKと入れ替わるような形で、ヘディングシュートが無人のゴールに吸い込まれた。

シュート16本、コーナーキック9本の東京Vの攻撃が実り、試合はそのまま1-1の痛み分けとなった。「内容に関してはここ数試合で格段に向上しているので、ここは全否定するものではなく、これを続けるのみ」と城福監督も一定の手ごたえを口にした。だが、結果に満足している様子は一切なかった。

この日の東京Vは前後半を通して集中した守りを見せていたなか、数少ないピンチを仕留められてしまった。だからこそ、指揮官は失点シーンをきびしく追及する。

「本当にあのワンプレーだけだと認識しているので、『よく追いついた』とは選手には言いませんでした」

勝つべきゲームだったと、選手たちも口をそろえた。リーグ戦7試合未勝利と今はきびしい状況だが、イレブンの目線はそろっている。

取材・文＝浅野凜太郎











